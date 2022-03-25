Военное сотрудничество Казахстана и США обсудили в Министерстве обороны

В военном ведомстве состоялась протокольная встреча министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова с Временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Джуди Куо, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, включая взаимодействие оборонных ведомств двух стран в рамках пятилетнего плана в сферах миротворческой и языковой подготовки, обучения специалистов.