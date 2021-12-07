Военное сотрудничество Казахстана и США обсудили в Минобороны РК

В Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы офицеров-координаторов оборонных ведомств Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Представители оборонных ведомств обсудили проект Плана двустороннего военного сотрудничества на 2022 год.
Основные усилия в вопросах взаимодействия двух стран направлены на решение вопросов военного образования, миротворчества, материально-технического обеспечения, подготовки профессиональных военно-медицинских и инженерных кадров.
Эти и другие аспекты оборонного взаимодействия отражены в очередном Пятилетнем плане сотрудничества на 2023-2027 годы, который в данный момент готовится к подписанию.
Стороны отметили, что в ходе ежегодных рабочих встреч эксперты могут детально обсудить и определить конкретные ориентиры для развития двустороннего военного сотрудничества.
Представители оборонных ведомств обсудили проект Плана двустороннего военного сотрудничества на 2022 год.
Основные усилия в вопросах взаимодействия двух стран направлены на решение вопросов военного образования, миротворчества, материально-технического обеспечения, подготовки профессиональных военно-медицинских и инженерных кадров.
Эти и другие аспекты оборонного взаимодействия отражены в очередном Пятилетнем плане сотрудничества на 2023-2027 годы, который в данный момент готовится к подписанию.
Стороны отметили, что в ходе ежегодных рабочих встреч эксперты могут детально обсудить и определить конкретные ориентиры для развития двустороннего военного сотрудничества.