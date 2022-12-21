Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери

В семье воспитывается еще одна девочка, помладше, – ей удалось заснять происходящее на камеру.

Фото: Kazpravda.kz

Военно-следственные органы проводят досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из воинских частей актауского гарнизона. Его подозревают в изнасиловании своей дочери. Об этом InAktau.kz сообщили в Главной военной прокуратуре РК, передает Kazpravda.kz.

Досудебное расследование проводится по части 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование) и по части 3 статьи 124 УК РК (Развращение малолетних).

«В отношении указанного военнослужащего суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», - сообщил заместитель главного военного прокурора Сакен Ермекбаев.

По информации издания, подозреваемым проходит военнослужащий морской пехоты. Пострадавшей 11 лет. Насильственные действия сексуального характера происходили в течение полугода. В семье воспитывается еще одна девочка, помладше, – ей удалось заснять происходящее на камеру.