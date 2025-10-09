Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира

С 6 по 8 октября 2025 года в Астане прошёл финал Кубка мира по рукопашному бою среди мужчин и женщин. Масштабный турнир был приурочен к 30-летию Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Соревнования проходили во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, где казахстанские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства. Среди отличившихся — бойцы клуба «Burkit Team» Национальной гвардии МВД РК, достойно представившие страну и завоевавшие призовые места.

В дисциплине «Самооборона» старший сержант Амангельды Тойбаев занял третье место в весовой категории до 80 кг, а подполковник Айбек Кырыкбай также завоевал бронзовую медаль в категории до 95 кг.

В категории «Рукопашный бой» военнослужащие Национальной гвардии вновь показали достойные результаты: Медет Самитаев стал бронзовым призёром в весовой категории до 95 кг, а Мансур Мимбулатов — в категории до 67 кг.

Таким образом, бойцы «Burkit team» внесли в копилку сборной Казахстана четыре бронзовые медали, подтвердив высокий престиж и боевой дух войск правопорядка.

Отметим, что в нынешнем турнире приняли участие национальные сборные из 15 стран, что придало соревнованиям высокий международный статус. По словам организаторов, финал стал важным спортивным событием, укрепившим международное сотрудничество.

