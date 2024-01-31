Военнослужащий из Тараза самостоятельно потушил горящую машину на перекрестке

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Он успел это сделать, пока его автомобиль ожидал разрешающего сигнала светофора 

Фото: пресс-служба Минобороны

В Таразе военнослужащий полка связи регионального командования «Юг» вооруженных сил капитан Баходир Атаханов потушил загоревшуюся на проезжей части машину, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны РК

Управляя личным автомобилем, капитан Баходир Атаханов остановился на красный сигнал светофора на перекрестке.

– Внезапно у стоящей рядом автомашины марки «Жигули» произошло возгорание. Не растерявшись, офицер ринулся на помощь, захватив из своей машины огнетушитель. С его помощью капитан Баходир Атаханов за короткое время погасил пламя, предотвратив возможные трагические последствия.

Офицер справился с возгоранием за несколько секунд – пока горел красный сигнал светофора. Когда офицер вернулся к своей машине, загорелся зеленый и он продолжил свой путь, – рассказали в пресс-службе Минобороны.

Инцидент произошел в начале января. Геройский поступок военнослужащего сохранился в архиве благодаря записям камер видеонаблюдения.

– Зафиксирован момент возгорания одной машины, а также решительные действия водителя другого автомобиля, – прокомментировала начальник пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. – Мы высоко оценили поступок офицера. Благодаря его своевременной помощи удалось ликвидировать серьезную опасность для других участников дорожного движения. 

В силу природной скромности Баходир Атаханов не стал делиться этой историей с сослуживцами. Он убежден, что в подобной ситуации так поступил бы каждый. Главное – быстро оценить ситуацию, отреагировать и предпринять необходимые действия.

– Для меня важное правило, чтобы в моей машине всегда были огнетушитель, аптечка и необходимый в дороге инвентарь, – рассказал Баходир Атаханов. Как только я увидел возгорание соседней машины, ни секунды не раздумывал, схватил свой огнетушитель и применил его, – поделился военный.

Как отмечается, отважному офицеру не сразу удалось выдернуть чеку огнетушителя, она не поддавалась. Вырвав ее зубами, Баходир Атаханов привел огнетушитель к действию.

Капитан Баходир Атаханов проходит службу в полку связи регионального командования «Юг». Он начальник отделения автоматизированных систем управления. В Вооруженных силах служит 15 лет. За эти годы зарекомендовал себя как грамотный специалист, ответственный офицер и надежный боевой товарищ.

В конце прошлого года военнослужащий вынес водителя из горящего автомобиля в Астане.

#Тараз #автомобиль #пожар #героизм #офицер #военный #огнетушитель

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