Военнослужащий по поддельному диплому пытался получить чин офицера в Казахстане

Происшествия
Военнослужащий-контрактник по поддельному диплому пытался получить чин офицера в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.
Факт зарегистрирован в Каратальском районе, где местные полицейские возбудили уголовное производство по части 2 статьи «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» УК РК.
Как выяснилось, материал по факту подделки диплома о высшем образовании поступил в Каратальский РОП от военной полиции. Отмечается, что диплом был изъят у военнослужащего-контрактника, который предъявил документ для получения им офицерской должности.
«По показаниям подозреваемого поддельный диплом он приобрел в 2015 году у женщины средних лет за 810 тысяч тенге. Расплачивался частями, ежегодно перечисляя ей разные суммы от 130 до 140 тысяч тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось установить и задержать 50-летняя жительницу города Уштобе. Женщина призналась и подтвердила, что она выступила посредником между заказчиком и изготовителем поддельного диплома», – рассказали подробности в полиции.
В настоящее время досудебное расследование по факту продолжается. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, в интересах следствия разглашению не подлежит.
Факт зарегистрирован в Каратальском районе, где местные полицейские возбудили уголовное производство по части 2 статьи «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» УК РК.
Как выяснилось, материал по факту подделки диплома о высшем образовании поступил в Каратальский РОП от военной полиции. Отмечается, что диплом был изъят у военнослужащего-контрактника, который предъявил документ для получения им офицерской должности.
«По показаниям подозреваемого поддельный диплом он приобрел в 2015 году у женщины средних лет за 810 тысяч тенге. Расплачивался частями, ежегодно перечисляя ей разные суммы от 130 до 140 тысяч тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось установить и задержать 50-летняя жительницу города Уштобе. Женщина призналась и подтвердила, что она выступила посредником между заказчиком и изготовителем поддельного диплома», – рассказали подробности в полиции.
В настоящее время досудебное расследование по факту продолжается. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, в интересах следствия разглашению не подлежит.