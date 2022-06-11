Военные моряки прошли учения в акватории Каспийского моря

В казахстанском секторе Каспийского моря прошли тактико-специальные учения по поисково-спасательным действиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По замыслу учения, на корабле, находящемся в море, произошло возгорание в дизельно-генераторном отсеке. Пламя полностью обесточило судно, главные двигатели вышли из строя. Пожарная команда гражданского судна не смогла справится с возникшим пожаром.

Для поиска судна в условиях отсутствия сведений о его местонахождении и связи с ним были организованы совместные действия кораблей и катеров Военно-морских сил и авиации Сил воздушной обороны, подразделений департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Мангистауской области и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате слаженных совместных действий были установлены координаты терпящего бедствие судна, пожар локализован, а корабль отбуксирован в ближайший порт.

"Основная цель учений по организации совместных действий при проведении поисково-спасательных работ достигнута, практика проведения подобных учений будет продолжена", - отметил заместитель командира военно-морской базы по боевой подготовке капитан 2-го ранга Бауыржан Муратулы.