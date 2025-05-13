Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Военной прокуратурой Алматинского гарнизона в ходе проверки КГУ «Служба обеспечения мобилизационной подготовки и территориальной обороны» Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы выявлены нарушения при проведении государственных закупок по обеспечению призыва граждан, сообщает Kazpravda.kz

Было установлено завышение расчётов стоимости питания призывников, отсутствие в конкурсной документации необходимой информации, объединение разнородных медицинских товаров в один лот и т. д.

«По результатам внесенного прокуратурой гарнизона акта надзора признаны незаконными и отменены итоги трех конкурсов на сумму 52 млн тенге. Обеспечено проведение новых конкурсных процедур с соблюдением требований законодательства», – сообщили в главной военной прокуратуре.

Там же добавили, что работа в этом направлении продолжается.