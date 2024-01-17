Военный вертолет Ми-8 упал в Бишкеке

По информации Минобороны КР, вертолет "произвел вынужденную жесткую посадку в ходе проведения учебно-тренировочных полетов"
В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, погиб один человек, пострадали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"В 10:55 по местному времени на авиабазе Фрунзе-1 упал военный вертолет Ми-8", - приводит агентство Kabar текст сообщения "Кыргызаэронавигации".
По информации агентства, вертолет принадлежит Силам воздушной обороны Кыргызстана.
В Минобороны КР подтвердили, что вертолет "произвел вынужденную жесткую посадку в ходе проведения учебно-тренировочных полетов, имеются пострадавшие".
В свою очередь издание Vesti.kg проинформировало, что, по предварительным данным, погиб 1 человек, еще 10 пострадали.
"В результате крушения вертолета пострадали 11 человек, из них 1 военнослужащий погиб. Четверо находятся в реанимации, двое из них - в крайне тяжелом состоянии, шестеро - средней тяжести. Должностными лицами Сил воздушной обороны ВС и Министерства обороны КР проводится работа по выяснению обстоятельств данного происшествия", - говорится в сообщении.