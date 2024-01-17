Военный вертолет Ми-8 упал в Бишкеке

По информации Минобороны КР, вертолет "произвел вынужденную жесткую посадку в ходе проведения учебно-тренировочных полетов"

Фото: akipress.org

В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8, погиб один человек, пострадали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"В 10:55 по местному времени на авиабазе Фрунзе-1 упал военный вертолет Ми-8", - приводит агентство Kabar текст сообщения "Кыргызаэронавигации".

По информации агентства, вертолет принадлежит Силам воздушной обороны Кыргызстана.

В Минобороны КР подтвердили, что вертолет "произвел вынужденную жесткую посадку в ходе проведения учебно-тренировочных полетов, имеются пострадавшие".

В свою очередь издание Vesti.kg проинформировало, что, по предварительным данным, погиб 1 человек, еще 10 пострадали.