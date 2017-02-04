Волки держат в страхе сельчан ВКО

Нападение волков на домашний скот стало настоящим бедствием для сельчан Восточного Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.
Только в Уланском районе области хищники задрали уже около 40 лошадей. В регионе сейчас идет активная охота на "серых". Звероловы считают, что популяцию этих диких животных необходимо срочно сократить. Сейчас охотники прочесывают окрестности на снегоходах. Обстрел зверей также ведется с воздуха с привлечением вертолета. Только в Уланском районе отстреляно более 30 хищников.
"У нас ситуация серьезная по Курчумскому району, село Калгуты заедают волки, стаи большие по 12–15 голов ходят. Наши люди принимали участие, но не получилось – ветер сильный, потом голая степь, ни следов, ничего не видать. Лошадей и коров едят очень много", – сказал охотовед Василий Ткаченко.