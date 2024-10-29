Volkswagen планирует закрыть три завода в Германии

В мире
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Венера Баталова
корреспондент

Руководство завода Volkswagen хочет закрыть как минимум три завода, сократив десятки тысяч рабочих мест, а также урезать на 10% зарплату оставшимся сотрудникам, говорится в заявлении производственного совета концерна в Вольфсбурге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это, как утверждается в документе, приведет к передаче многих задач и целых подразделений внешним поставщикам услуг.

Заявление было сделано после того, как концерн Volkswagen недавно опубликовал свое второе предупреждение о прибыли менее чем за три месяца.

Слабый спрос на китайском и европейском рынках, а также неудачный переход на электромобили ударили по доходам производителя.

Помимо 10-процентного снижения зарплаты, в 2025 и 2026 годах будет проведено двухлетнее замораживание зарплат.

Совет директоров также хочет отменить ежемесячную премию в размере 167 евро за участие в коллективных переговорах и другие бонусы.

Если объявленные планы по закрытию заводов осуществятся, это будет первый случай, когда Volkswagen за свою 87-летнюю историю закрывает завод на своей родной территории в Германии.

В настоящее в Германии действуют 10 заводов концерна, на которых работают около 300 000 человек.

В начале года компания предупредила, что закрытие заводов может произойти из-за усиления конкуренции со стороны китайских брендов и замедления потребительских расходов.

Профсоюзы теперь требуют большей ясности в отношении будущего компании.

«Уже больше года правление не может предоставить нам цели для основного бренда. Правление по-прежнему не демонстрирует никаких признаков плана на будущее», - заявила инофрмационным агентсвам глава производственного совета Даниэла Кавалло.

По ее словам, сокращения не могут быть оправданы, если нет определенных целей, к которым нужно стремиться. Кавалло также призвала политиков разработать «всеобъемлющий план» перехода на электромобили и повысить жизнеспособность Германии как промышленного центра.

#завод #Volkswagen #сокращения

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