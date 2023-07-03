Волна, в которой можно утонуть

Напомним, 26 июня был Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Эта дата учреждена в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН с целью обратить внимание мирового сообщества на серьезную проблему наркомании и усилить меры по нераспространению наркотических веществ. Прошло больше 35 лет, но общества, свободного от наркомании, построить не удалось.

Проблема остается не просто актуальной – она переходит в разряд глобальных. А с приходом в нашу жизнь высоких технологий и безлимитного Интернета еще и трудно решаемой. Не секрет, что Казахстан буквально захлестнула волна синтетических наркотиков. Этим фактом обеспокоена вся казахстанская общественность, об этом не устают писать журналисты, немало работы у правоохранительных органов.

Сергей Ильиных – начальник отдела управления по противодействию нар­кобизнесу в Астане – знает об этом не понаслышке. Восемнадцать лет теперь уже полковник Ильиных ведет жесткую борьбу с целью пресечь любые попытки распространения наркотиков и психоактивных веществ. Начинал свою работу в отделе Сергей Сергеевич в звании капитана полиции.

– Новый вид синтетики, так называемые конструкторы, или, как их еще называют, «дизайнерские» наркотики, на рынок вышли гораздо раньше, чем они появились в сводной таблице, по которой предусматривается уголовная ответственность за наркоправонарушение, – отмечает начальник отдела УПН. – То есть только в 2019-м синтетические наркотики были включены в сводную таблицу, а на рынке они появились в 2013–2014 годах. Ситуацию осложняли условия пандемии. Когда люди были отвлечены от работы, наркопреступность ушла в интернет-ресурсы, открылись интернет-магазины, сменилась локация сбыта. Он перешел в формат бесконтактных. Сейчас наркодилер не видит своего потенциального клиента, а наркопотребитель – продавца.

Сводной таблицей сотрудники по борьбе с наркобизнесом называют перечень тех видов наркотиков и психоактивных веществ, которые уже официально попали под запрет после лабораторного подтверждения. Но сложность в том, что формула изготовления тех или иных наркотиков постоянно меняется. Стоит добавить какой-то другой химический элемент – и «синтетик» выходит из черного списка.

Поэтому, как считает Сергей Ильиных, чтобы все принимаемые усилия не походили на борьбу с ветряными мельницами, нужны комплексная работа и слаженное взаимодействие всех: прокуратуры, органов образования, здравоохранения, общественности и, конечно же, родителей. Поэтому и важна профилактика. Особенно в ней нуждаются подростки с неокрепшей психикой.

– Большая работа проводится по недопущению фактов употребления наркотиков детьми и подростками, именно подрастающим поколением, – рассказывает Сергей Ильиных. – Проводятся всевозможные семинары, родительские собрания, встречи на базе учебных заведений, где мы объясняем, что уголовная ответственность за наркопреступления начинается с 14 лет, говорим и о сроках наказания. А ведь в Казахстане санкция за сбыт и хранение наркотиков преду­сматривает до 25 лет лишения свободы с конфискацией имущества либо пожизненное лишение свободы...

К сожалению, надписи и трафареты с рекламой мефедрона (меф, мяу) желающий может найти, не прилагая особых усилий, стоит лишь оглянуться вокруг. Это и стены жилых домов, и подъезды, и лавочки, и даже малые архитектурные формы... А более изощренные сбытчики пошли еще дальше: они расклеивают афиши под видом рекламы туристичес­ких агентств с предложением хорошо и недорого отдохнуть. Выдает такую красочную картинку с пальмами только маленькая надпись в уголке, похожая на электронный адрес. Так оно в общем-то и есть, только этот набор знаков не имеет ничего общего с официальным сайтом туроператора.

Есть и те, кто размещает объявления о приеме на работу в наиболее популярных интернет-приложениях. При этом требований к соискателю минимум, а большим и жирным плюсом значатся высокий оклад, весомые бонусы и свободный график. Правда, вот про уголовную ответственность работодатели «благородно» умалчивают.

Если взять статистику работы правоохранительных органов, то только департаментом полиции за пять месяцев этого года на территории столицы было возбуждено 434 уголовных наркоправонарушения. Из них 91 факт связан с хранением и сбытом психоактивных веществ. Из незаконного оборота было изъято свыше 78 кг наркотиков, в том числе более 14 кг «синтетики».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев тему распространения наркотиков поднимал уже неоднократно, а в сентябрьском Послании народу Казахстана он поручил разработать специальный план противодействия. «Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков. Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос в десять раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом. Поэтому необходимо разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом», – говорил Президент.

Комплексный план разработан и сейчас находится на рассмотрении в Правительстве. Проект включает внушительный ряд мероприятий, направленных на противодействие наркомании и наркопреступности в стране, будут задействованы все государственные органы при взаимодействии с НПО, общественностью, предусмотрено финансирование из республиканского бюджета. Будет усилена работа по профилактике наркомании, ужесточению контроля за оборотом наркотиков, лечению и реабилитации наркозависимых, а также противодействию наркопреступности с ликвидацией нарколабораторий – то есть по предотвращению в целом фактов распространения наркотиков на территории Казахстана.