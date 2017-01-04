Волонтеры Астаны ищут транспорт для отправки гуманитарной помощи в Шахан

Фото с личной страницы в Facebook пользователя Ерлана Саирова
В Астане добровольцы ищут возможность отправить вещи от неравнодушных людей в Шахан для пострадавших от обрушения дома, передает Kazpravda.kz
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По словам одного из организаторов благого дела Ерлана Саирова, собралось уже достаточное количество вещей, однако пока не решен вопрос с транспортом для их отправки.
"Стоит вопрос об отправке и о транспорте, но мы намерены решить его сегодня и доставить вещи уже завтра, если не закроют дорогу. В принципе, вещей достаточно. В основном это – теплые вещи, верхняя одежда и продукты питания. Больше всего пострадавшие нуждаются именно в этих предметах, а также в постельных принадлежностях", – отметил он.
Он добавил, что в этом плане добровольцы ожидают помощи от городского акимата. Но если по каким-то причинам акимат не сможет помочь, то волонтеры будут искать другой выход.
"Мы вышли на акимат Астаны с просьбой помочь с транспортом и рассчитываем, что городская администрация внесет свою лепту в общее дело. Это покажет также работу единого механизма взаимодействия властей и гражданского общества", – сказал Саиров.
Мужчина остался доволен тем, как столичные жители отнеслись к беде своих сограждан из Шахана.
"Наши люди очень энергично отозвались на призыв о помощи, и это очень хорошо. Мы начали осуществлять сбор вещей вчера с 9 часов утра, и до 17.00 отозвались уже более 70 человек. Кто-то приносил вещи, кто-то просто приходил поддержать теплыми словами. Самое главное – нам удалось повысить "градус сочувствия" людей к чужому горю и сплотить людей вокруг него", – поделился он.
Напомним, взрыв котла спровоцировал обрушение
дома в поселке Шахан Карагандинской области. В результате погибли 9 человек.