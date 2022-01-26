Волонтеры Казахстана помогли переселенцам народа рохинья

В ноябре прошлого года в Бангладеш в одном из лагерей переселенцев народа рохинья появился колодец имени Динмухамеда Ахмедовича Кунаева. Он построен в рамках проекта «Помощь беженцам из Бирмы». Это далеко не первый колодец, над которым вьется казахстанский флаг.На счету уральского благотво­рительного клуба «Патриот» за годы работы сотни добрых дел. Среди них и сбор средств на строи­тельство колодца для беженцев из Бирмы в Бангладеш.– Несколько лет назад сообщениями о геноциде малочисленного народа рохинья пестрели все мировые новостные ленты, – рассказывает лидер клуба Талгат Чудобаев. – Тогда многие откликнулись на эту беду, подключились благотворительные фонды из ряда стран. В лагерях беженцев строили дома, людей снабжали продуктами питания, одеждой, лекарствами. Большой проблемой было обеспечение их питьевой водой. Мы решили собрать средства хотя бы на один колодец.Когда деньги были собраны, встал вопрос: как отправить их по назначению? Кто поможет волонтеру, как не волонтер. Через Интернет вышли на благотворительный фонд «Даймохк» Чеченской Республики. Его сотрудники выезжают в Бангладеш по несколько раз в год, строят там мечети, медресе, возят продукты, лекарства, литературу, одежду. Когда позвонил в штаб фонда в Грозном, ребята там начали подшучивать: «Как это ты, не зная нас, собираешься отправить нам деньги?» Я сказал: «Ну вы же – чеченцы, люди слова».Участие в одной совместной благотворительной акции переросло в сотрудничество. После очередной поездки в Бангладеш организаторы фонда Хамзат Закриев и Мухаммад-Эмин Баснукаев сами вышли на уральских волонтеров.– Фонд «Даймохк» забил 41 колодец, – продолжает Талгат. – На 21-м из них закреплены таблички, что это помощь от казах­станцев. Таким образом фонд выразил благодарность казахскому народу за то, что в 1944 году наши деды приняли их депортированных отцов, дедов, матерей на своей земле. Тогда я решил, что было бы хорошо пригласить ребят в Уральск. С этой идеей пришел в областную Ассамблею народа Казахстана, познакомился с руководителем чечено-ингушского общества «Вайнах» Данильбеком Саратовым.Вместе они согласовывали эту встречу с местными госорганами, подготовили приглашение на имя советника президента Чеченской Республики, муфтия Салах-Хаджи Межиева. Встречали гостей по обычаям двух народов – казахского и чеченского.После экскурсии по Уральску в АНК ЗКО прошел большой «круглый стол». За обсуждением совместной работы и родилась идея создания при общественном объединении «Вайнах» казахско-вайнахского клуба «Достық».Как видно из названия клуба, цель его создания – укрепление межэтнических отношений, возможность для подрастающего поколения перенимать друг у друга самое доброе и позитивное. Сплоченность в клубе строится на совместных добрых делах, на оказании помощи малоимущим, инвалидам, ветеранам, одиноким, многодетным семьям.Во время пандемии областная ассамблея собрала вокруг себя все волонтерские движения. Лидеры «Достық» Талгат Чудобаев и Ислам Хасиев были в основном организационном костяке той грандиозной работы, которая не прекращалась порой даже ночью. В самый пик пандемии волонтеры практически жили в здании Дома дружбы. Нужно было собирать средства, закупать необходимое, составлять списки нуждающихся семей, распределять маршруты развоза, фасовать и развозить продуктовые пакеты. Порой до 4 утра разбирали гуманитарку, чтобы в 9 уже загрузить в машины посылки с лекарствами, средствами санитарной защиты для всех районов области.Организовывали караваны милосердия, кормили горячими обедами врачей, устраивали им концерты, чтобы немного приободрить их. Шли в «грязные» зоны. Уставали страшно, спали считанные часы прямо на столах в кабинетах. Талгат три раза переболел коронавирусом, но, чуть оправившись, снова включался в работу.Когда ситуация по борьбе с коронавирусной инфекцией более-менее стабилизировалась, волонтеры вернулись к мирным заботам. Некоторые западноказахстанцы по сарафанному радио узнавали о деятельности волонтеров и обращались к ним напрямую. Бывало, что о существующей проблеме члены клуба узнавали из социальных сетей. Выезжали на место, анализировали информацию, сразу же снимали ролик о проблеме и объявляли об открытии сбора.Как говорят волонтеры, по казахской традиции «Асар» помогают все желающие по мере своих возможностей, кто отправит 200 тенге, кто – 20 тыс. Кроме того, многие члены клуба, предприниматели выделяют собственные средства. Благотво­рительностью занимаются не первый год, и у ребят есть наработанные контакты, они активно ведут социальные сети, при открытии сборов их поддерживают знаменитости с большим числом подписчиков в соцсетях.Так, осенью прошлого года волонтеры купили дом для женщины с четырьмя детьми, которая потеряла жилье. Кроме сбора средств, им пришлось искать подходящий вариант, восстанавливать здание, подводить газ, сделать ремонт, завезти мебель.Проект «Напои питьевой водой» – пожалуй, самый масштабный в работе клуба «Достық».– Суть проекта – бурение или забивка колодцев в тех селах, где население испытывает дефицит питьевой воды. Как правило, где бурить, подсказывают местные жители или специалисты компаний, работающих по этому профилю. Также помогаем отдельным семьям, не имеющим возможности подключиться к водопроводу, – рассказывает волонтер.Объехали уже 15 сел в разных районах области. К примеру, в селе Коздикара Сырымского райо­на проживают около 80 семей. Обеспеченность населения водой составляла 20–30%, мес­тами она шла желтой, низкого качества. В 2020 году собрали средства, наняли бригаду, которая пробурила здесь два колодца глубиной 21 м. Один колодец закрепили за школой, второй – за старейшиной села. Населению вода обходится практически бесплатно, нужно лишь ухаживать за колодцами, оплачивать электричество, вовремя доливать масло.Два колодца пробурили в с. Дуана Теректинского района, где живут около 50 семей. В селе Таскала совместно с райакиматом подключили воду 5 семьям.В целом по проекту прошло порядка 30 сборов. За это время более 100 западноказахстанских семей обеспечены доступом к качественной питьевой воде. Причем порой помощь требуется не только жителям отдаленных аулов.– Многие из нас даже представить себе не могут, как это в XXI веке, живя в городе, идти за водой, рассчитывать каждый литр. Недавно нас попросили помочь одной семье, живущей в частном секторе областного центра, – продолжает Талгат. – Обеспечивает семью мама, работает на двух работах, домой приходит поздно вечером. Старшей дочери, которой всего 11 лет, приходилось ходить за водой каждый день к соседям. Женщина просила содействия в подключении к водопроводу, чтобы она могла оплатить эти дорогостоящие услуги не сразу, а тремя частями.Я зашел к руководителю ТОО «Батыс су арнасы» Ануару Аркенову 29 декабря, попросил его: «Давайте не будем оставлять дело на новый год, сделаем этой семье подарок». Он проникся, сам предложил взять на предприя­тие выполнение всей работы. Мы объявили сбор только для покупки материалов.31 декабря в 2 часа дня работы были начаты. Задействовали 3 машины и 10 рабочих водоканала. Нужно отдать им должное, к 9 вечера вода была в доме. На оставшиеся после сбора средства купили продукты. Нужно было видеть полные благодарности глаза женщины и ее маленьких девочек.Чтобы о проекте знали как можно больше людей, волонтеры к своей работе подключили художников. И теперь на стенах двух зданий Уральска, как раз закрыв адреса Telegram-каналов по распространению «синтетики», красуются яркие муралы.– В прошлом году областной ассамблеей было оказано благо­творительной помощи на 46 миллионов тенге, из них на 36 миллионов – различные инициативы клуба «Достық». Это около 80 доб­рых дел, о которых они мне рассказали. О многом ребята умалчивают, потому что делают это не ради пиара, – говорит «летописец» добрых дел клуба, да и всей АНК ЗКО, «серебряный» волонтер Инесса Тоболева.Лекарства для больных, отдых детей из малообеспеченных семей на турбазах, организация для них праздников, сборы в школу, подарки к Новому году и помощь, отправляемая в другие регионы пострадавшим от стихийных бедствий, – действительно, всего не перечесть. Видимо, поэтому ассамблейцам так странно слышать от «диванных критиков», далеких от общественной жизни, что АНК – это лишь заседания, да песни с плясками по праздникам.В конце прошлого года представители благотворительного фонда «Даймохк» вновь связались с руководителем объединения «Вайнах».– Разговор снова шел об организации колодцев для беженцев. Они спросили меня: «Есть ли общественный деятель, в честь которого можно забить именной колодец?» Не раздумывая, я назвал имя Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, – рассказывает Данильбек Алиевич. – Знаю, что выбрать кандидатуру они предложили только нам. В ноябре я был в Чечне. И ребята передали мне сертификат и видеоролик с открытия именного колодца.Почему назвал Кунаева? Когда нашим предкам после смерти Сталина дали разрешение на возвращение на историческую родину, именно Динмухамед Ахмедович лично поехал к нашим старейшинам и предложил им создание автономии на земле Казахстана, видя в них добрых соседей и надежных друзей. Но старейшины с благодарностью отказались и вернулись на историческую родину.Сегодня как доказательство, что память о той заботе и душевной теплоте казахского народа передается у чеченцев из поколения в поколение, как знак глубокого уважения, в далекой южноазиатской стране над колодцем имени Д. А. Кунаева развеваются два флага – Респуб­лики Казахстан и Чеченской ­Республики.Сертификат и ролик об открытии колодца при первой же возможности Данильбек Саратов намерен отправить в Дом-музей Динмухамеда Кунаева в Алматы.– Пока я до них просто не смог дозвониться. Видимо, это связано с недавними трагическими событиями, – говорит он. – То, что творилось в Алматы, это страшно. Недопустимо, когда убивают твоих соотечественников, мирных жителей и военнослужащих при исполнении, у которых было оружие, но не было приказа стрелять.Мы 30 лет строили это благополучие, эту стабильность. Уверен, что участники погромов и грабежей палец о палец не ударили, чтобы сделать что-то полезное.Поэтому они так безжалостно поджигали, крушили чужой труд. Мы должны беречь нашу страну, наш город от того, чтобы какой-нибудь негодяй не пришел и не разрушил его. Завт­ра нашим детям жить здесь. И где жить – в развалинах или красивом городе – зависит от нас.Я видел войну в конце 1994 года в Чечне, когда танки зашли в Грозный. Уже на второй день это было чудовищно: разрушенные здания, разорванные в клочья тела мирных жителей, детей, солдат. Провокаторы всегда были. И те, кто хотел поменять наш мир на военные действия в первые дни этого года и присоединился к террористам, – глупые, сума­сшедшие люди.Когда начались митинги, мне звонили молодые ребята: «Данильбек Алиевич, что нам делать?» Я говорил: «Ни в коем случае не присоединяться, передать это всем».Я понимаю, когда люди настроены на конструктивный диалог с властью. Но тогда много было и опьяненных наркотиками, жаждой устроить погромы, нажиться за чужой счет. Поэтому ассамблейцы не участвовали в митингах. Но сказать, что мы были в стороне, было бы неверно.Народная дружина из наших молодых волонтеров по просьбе замакима области в ночь с 5 на 6 января дежурила в здании облакимата, охраняла его, чтобы не допустить погромов и поджогов. Несколько дней режима ЧП во время комендантского часа вместе с полицейскими они патрулировали город, сообщали о подозрительных скоплениях людей. Организовывали горячие обеды и ужины для сотрудников правопорядка, несущих службу на блокпостах.– Я горжусь этими ребятами, за ними будущее нашей страны, ее стабильность и мирное процветание! – заключил Данильбек Саратов.В конце прошлого года Талгат Чудобаев и еще несколько активных волонтеров области были награждены государственной наградой – медалью «Народная благодарность».