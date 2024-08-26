Новый соцпроект Taza Astana запустили в столице

В столице продолжаются мероприятия в рамках экологической программы «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации городской администрации, в столице силами активных жителей, волонтёров, общественных деятелей, госструктур были организованы ряд мероприятий в рамках экоакции.

В поддержку экоакции около 200 сотрудников АО «КазТрансОйл» очистили от мусора и сорняков набережную реки Есиль вблизи улицы Ч. Айтматова. Это одна из туристических и излюбленных жителями локаций столицы. По словам участников, участие в экологических акциях становится доброй традицией.

Волонтеры Астаны также активно поддерживают экоакцию «Таза Казахстан». Сегодня по инициативе молодежного ресурсного центра «Астана жастары» волонтёры показали свою признательность, даря сладкие подарки водителям электротранспорта, которые являются ярким примером экологического самосознания для остальных автовладельцев.

В детском театре Lampa в столице для детей провели спектакль «Таза Казахстан». Постановка продемонстрировала детям и их родителям необходимость чистоты вокруг окружающего мира.

По мотивам сказки «Теремок», действия проходили в лесу, где внезапно появилось много мусора.

«Идея нашего спектакля была идентична проекту «Таза Казахстан». По мотиву сказки дети смогли понять, что порядок является важной частью их окружающей среды», - поделилась директор детского центра Алуа Барманкулова.

В скором времени в Астане появится 40-метровый мурал, посвященный экоакции «Таза Казахстан».

Стоит отметить, что в рамках масштабной эко-акции ведется работа по санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также ведется работа по содержанию и посадке зеленых насаждений, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам, устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок.

Вместе с тем, в столице запущен новый социальный проект Taza Astana.

Проект направлен на создание системной работы по вопросам правопорядка, благоустройства, озеленения, санитарной очистки, чистоты подъездных групп многоквартирных жилых домов, придомовых, внутриквартальных и дворовых территорий.