Творческий коллектив порадовал юных зрителей яркими премьерами, среди которых спектакли «Звездные куклы», «Снежная королева» и «Тайна Наурыза». Каждое представление стало для маленьких зрителей настоящим открытием, мостом между фантазией и реальностью.

В последнее время репертуар театра активно пополняется спектаклями, способными привить детям национальные ценности, воспитать в них доброту, трудолюбие и справедливость. Эти постановки не только развивают мышление ребенка, но и формируют его эстетический вкус.

Ярким событием сезона стала премьера спектакля «Лесное волшебство», созданного на основе повести «Маленькая колдунья» немецкого писателя Отфрида Пройслера. В этом произведении поднимаются важные темы добра и зла, смелости и доброты, честности и человечности. Выход сказочных персонажей на сцену стал ярким примером того, как театральное искусство может воспитать любовь к книге.

Режиссер спектакля Антон Зайцев внес значительный вклад в развитие режиссуры кукольного театра в Казахстане. Под его творческим руководством поставлены такие спектакли, как «Материнское сердце», «Я человек-загадка... Абай», «Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят». Эти работы привнесли в театр новое дыхание, свежий взгляд и современный режиссерский подход.

– Спектакль «Лесное волшебство» – история о маленькой девочке, которая смогла преодолеть сложившиеся архетипы и сделать осознанный выбор в пользу добра. Это архетипичная ситуация: весь мир втягивает тебя во зло, а ты, будучи маленьким человеком, вдруг встаешь и переходишь на сторону света. Ты можешь стать тем самым маленьким человеком, который способен все перевернуть. И говорить об этом ребенку, показать ему, что даже он может противостоять невежеству, устаревшим устоям старшего поколения, жестоким законам тиранов, всему тому, что кажется абсурдным и несправедливым, и при этом оставаться доб­рым, делать хорошие поступки, – для меня действительно большое дело, – подчеркнул режиссер.

В новой постановке на сцене появились около двадцати различных видов кукол – планшетных, тростевых, ростовых, а также марионеток, что дало зрителям возможность глубже прочувствовать характер и индивидуальность каждого персонажа. Сценическое пространство оформлено в насыщенных, глубоких тонах, создающих атмосферу загадочной библиотеки. Большие и маленькие книги, изогнутые деревья, тени и силуэты переносят зрителя в волшебную лесную библио­теку, полную тайн и сказок. Особенно впечатляют декоративные элементы, напоминающие готическую архитектуру: резные узоры, острые шпили и витражные композиции придали сцене выразительный художественный облик.

Цветовая палитра также выбрана с особым вкусом: естественные, слегка приглушенные тона создают гармонию между таинственной природой библиотеки и внут­ренним миром героев. Каждая деталь – от декораций до света и цвета – складывается в единую композицию, дополняя сценический образ «Лесного волшебства».

– Даже если у тебя за спиной десятки спектаклей, каждый раз все начинается с чистого листа. Ты садишься за стол, берешь карандаш и как будто сам превращаешься в белый лист. Чистый ум, чистое серд­це. И вот тогда начинается поиск. В теат­рах кукол особенно важно, чтобы актер и кукла работали в тандеме. Это требует точного пространственного мышления. Пространство должно быть выстроено так, чтобы все двигалось ради раскрытия замыс­ла, – отметила художник-сценограф Асия Курманалина.

Сюжет спектакля «Лесное волшебство» разворачивается внутри старинной библиотеки. Здесь, среди забытых томов, распахивает свои двери волшебный мир безграничной фантазии, где начинается путешествие по страницам книг, наполненных тайнами и чудесами. Так зрителю открывается одна из главных идей постановки – пробудить у детей интерес к чтению, привить культуру обращения с книгой.

– Во время спектакля зритель совершает не просто путешествие в мир сказки – он ощущает истинную ценность книги, волшебную жизнь, скрытую между строк. Главная цель постановки – пробудить в юных зрителях любовь к книге, дать почувствовать ее магическую силу. Это очень важное воспитательное начало. Ведь в нашу цифровую эпоху передать ребенку духовную значимость книги – непростая задача. Однако образный язык кукольного театра, яркие художественные образы позволяют донести идею прямо до сердца. Для малышей книга перестает быть просто бумагой – она становится живым миром, способным изменить жизнь, заставить задуматься и мечтать, – прокомментировал замысел спектакля директор Государственного театра кукол Алмат Амангельди.