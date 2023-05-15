Вооруженная ломом троица "напала" на банкомат в Кокшетау

В городе Кокшетау полицейские задержали злоумышленников, пытавшихся вскрыть банкомат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.
Заявление о попытке ограбления банкомата поступило в управление полиции Кокшетау 10 мая. По словам охранника банка, ночью неизвестные проникли в помещение с банкоматами и ломом пытались вскрыть устройство. Однако довести до конца задуманное злоумышленники не смогли и скрылись.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» – части 2 статьи «Кража» УК РК.
Сотрудникам отдела криминальной полиции УП Кокшетау уже на вторые сутки удалось задержать троих горожан, причастность к попытке ограбления которых устанавливается.
В качестве вещественных доказательств изъяты одежда и инструменты.
Расследование уголовного дела продолжается.