Вооруженная ломом троица "напала" на банкомат в Кокшетау

В городе Кокшетау полицейские задержали злоумышленников, пытавшихся вскрыть банкомат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.

Фото: instagram.com/aqmola_pd/

Заявление о попытке ограбления банкомата поступило в управление полиции Кокшетау 10 мая. По словам охранника банка, ночью неизвестные проникли в помещение с банкоматами и ломом пытались вскрыть устройство. Однако довести до конца задуманное злоумышленники не смогли и скрылись.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» – части 2 статьи «Кража» УК РК.

Сотрудникам отдела криминальной полиции УП Кокшетау уже на вторые сутки удалось задержать троих горожан, причастность к попытке ограбления которых устанавливается.

В качестве вещественных доказательств изъяты одежда и инструменты.

Расследование уголовного дела продолжается.