ТОО «Akmola Industry» и ТОО «VTK Global investments and trading», сообщила пресс-служба областного акимата. Документ закрепил намерения сторон совместно воплотить в жизнь масштабную инфраструктурную программу «Акмола». Проект, который будет реализован на территории индустриальной зоны Аршалынского района, предусматривает создание многоэтапного кампуса центров обработки данных. Общий объем инвестиций – 1,5 млрд долларов. Планируется создание около 150 постоянных рабочих мест.

Инфраструктура предусмат­ривает размещение кампуса ЦОДа на 8 га с серверными залами, электроподстанциями, системами охлаждения, зонами безопасности, логистической инф­раструктурой, а также соз­дание объектов возобновляемой энергетики на площади 300 га, включая солнечные установки, расположенные вблизи индуст­риальной зоны и станции «Бабатай». Следует подчеркнуть, что подобные совместные проекты взаимовыгодны и для населения региона, и для бизнеса.