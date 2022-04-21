Вопрос открыт – МВД о введении уголовной ответственности за домогательства

Заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Алексей Милюк на брифинге в СЦК рассказал, когда исключат примирение сторон в случае изнасилования и создадут статью о домогательствах, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Алексей Милюк сообщил, что этот вопрос сейчас обсуждается.

«По изнасилованиям значительно ужесточено наказание. Сейчас насильники получают реальные сроки лишения свободы. Все, что связано с детьми, категорически не подлежит примирению. Я бы даже сказал, что отбытие наказания осуществляется в условиях максимальной безопасности. К ним (насильникам – прим. ред.) не применяются ни примирительные процедуры, ни досрочное освобождение, ни смягчение наказания. Даже после выхода из мест лишения свободы педофилы попадают под жесткий полицейский контроль, вплоть до пожизненного. И за каждое нарушение он может вернуться в места лишения свободы», – пояснил спикер.

Аналогичная проекция была проведена и по фактам изнасилования взрослых.

«Сейчас не могу точно сказать, есть ли там примирение, но ужесточено наказание в этой части очень сильно», - добавил Милюк.

Иная ситуация, по его словам, складывается вокруг ужесточения ответственности за домогательства.

«По домогательствам вопрос еще открыт, проходит обсуждение, изучается международное законодательство, и насколько это будет соответствовать тем конвенциям, которые ратифицированы Казахстаном. Главный вопрос – стоит ли вводить уголовную ответственность за домогательство. По сути, она есть сейчас, только оформлена немного по-другому.

Если вы имеете в виду домогательство на рабочем месте, то здесь нужно поставить соразмерность наказания с мерой ответственности. То есть насколько оправданно будет ввести это в Уголовный кодекс, все-таки это может быть в составе административного правонарушения. Подобное обсуждение сейчас проходит, привлекаются эксперты в области труда, психологии и юриспруденции», – подчеркнул Милюк.

Однако точных сроков принятия решений пока нет.