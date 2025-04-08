На днях казахстанцев шокировала новость о гибели семилетней девочки под колесами грузовика на глазах у мамы, встречавшей ее на другой стороне дороги. Вечером того же дня появилось еще одно сообщение, что семилетнего мальчика, перебегавшего улицу, насмерть сбил электросамокат. А в выходные вблизи Астаны под колесами авто погибла двухлетняя девочка.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За прошлый год в Казахстане в ДТП погибли 328 детей. Эти происшествия не просто ЧП, а повод для принятия экстренных мер, соответствующих решений для государственных органов и общества. Необходимо ужесточать законы и ПДД, бороться с использованием гаджетов за рулем авто.

С наступлением лета в новостных лентах появляются сообщения о том, что дети и подростки тонут в водоемах. К сожалению, большинство не владеют таким необходимым навыком, как умение плавать. И это тоже пробле­ма, которую надо решать на государственном уровне. Но, увы, бассейны не предусмотрены даже в проекте комфортных школ, что строят по всей стране. Плавание до сих пор недоступно для многих ребят.

Так почему же наших детей везде подстерегает опасность? Почему они гибнут на дорогах, на детских и спортивных площадках, тонут в водоемах? При наличии законодательных инициатив, профильных госорганов, уполномоченного по правам ребенка, различных центров по поддержке семьи дети остаются уязвимыми.

В юриспруденции существует выражение «закон написан кровью», означающее, что документ или правило приняты только после трагических событий. Это значит, что каждый несчастный случай со смертельным исходом служит поводом для принятия фундаментальных решений, превентивных мер, ужесточения каких-то норм законодательства.

После гибели девочки на стертой «зебре» вспомнилась командировка в Бишкек более десяти лет назад, где пешеходные переходы оформлены не краской, а белые и желтые камешки прямо закатаны в асфальт. Возможно, это эффективнее, чем ежегодное закрашивание дорожной разметки краской непонятного качества?

Возникает еще один вопрос: почему в Алматы так много детских площадок вблизи оживленных дорог? Каждому чиновнику и предпринимателю хорошо известно об интенсивном трафике транспорта в мегаполисе. Более того, он выделяет немалое количество выхлопных газов, которыми предлагают дышать детям во время игр.

Могу привести наглядный пример. Осенью прошлого года в Алмалинском районе построили большую детскую площадку вдоль одной из самых загруженных улиц – Розыбакиева. В душе теплилась надежда, что этот участок засадят деревьями, чтобы улучшить экологическую обстановку. Но вместо того, чтобы как-то обезопасить детей от выхлоп­ных газов и высадить хотя бы санитарно-защитную зону в виде кустарников, чиновники строят дополнительный тротуар вдоль Розыбакиева, украв бесценный почвенный покров.

Казалось бы, каждый проект проходит госэкспертизу, однако получается, что вреда от этой детской площадки больше, чем пользы. Подобные активности сегодня есть в каждом дворе. Поэ­тому такие участки необходимо просто засаживать деревьями, превращая их в зеленые зоны, которые, как воздух, необходимы мегаполису.

Еще один факт, на который стоит обратить пристальное внимание, – питание детей в школах. Из бюджета Алматы выделяются серьезные суммы на бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов. Но не все предприниматели добросовестно выполняют свои обязательства. В январе общественность потряс скандал в школе № 67. Неравнодушный педагог опубликовала видео с камер видеонаблюдения, где были зафиксированы факты повторного использования замороженных пищевых отходов в школьной столовой.

Вероятно, ею двигали неравнодушие и гражданская ответственность, желание придать огласке этот вопиющий факт, который требует беспристрастного разбирательства на уровне городского управления образования и наказания виновных по всей строгости закона. Но, увы, на педагога стали оказывать давление, стараясь скрыть проблему. К сожалению, для чиновников порой важнее не испортить благополучную картину, а интересы и безопасность детей отходят на второй план.

Стоит напомнить, что по итогам IV заседания Национального курултая Президент поручил разработать и внедрить программу «Дети Казахстана» для обеспечения всесторонней защиты прав и интересов детей, создания безопасной среды для их жизни, развития и образования. Спасет ли очередная программа наших детей от опас­ностей, которые подстерегают их на жизненном пути, – тоже большой вопрос.