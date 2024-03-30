Вопросы развития системы местного самоуправления обсудили сенаторы

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Депутаты комитета Сената парламента по финансам и бюджету встретились с депутатами маслихатов, представителями акиматов области, городов и районов, департамента государственных доходов, ревизионной комиссии по Павлодарской области.

Участники встречи обсудили вопросы бюджетной самостоятельности регионов, деятельности ревизионных комиссий и служб внутреннего аудита местных исполнительных органов.

Председатель комитета Сената Султанбек Макежанов отметил, что развитие системы местного самоуправления является одним из непременных условий экономического процветания, социального благополучия и формирования гражданского общества.

«Несмотря, на то, что за последние годы в бюджетную систему вносилось много прогрессивных изменений, развитие системы местного самоуправления продолжает находиться на стадии поиска оптимальных и эффективных методологических основ с учетом особенностей социально-экономического развития регионов страны. На сегодня для повышения сбалансированности бюджетов предпринимаются определенные меры для расширения финансовой самостоятельности и стимулирования местных исполнительных органов к развитию региональных экономик и увеличению доходов местных бюджетов. Однако несмотря на принимаемые меры, все же остаются актуальными вопросы, связанные с расширением налогооблагаемой базы, оптимизацией межбюджетных операций, улучшением системы межбюджетных отношений. Сегодня имеются определенные вопросы по эффективности деятельности ревизионных комиссий, по качеству проводимых аудитов, финансовой независимости, по порядку назначения и освобождению от должности председателя и членов ревизионных комиссий маслихатами», - сказал Макежанов.

В свою очередь, вице-министр национальной экономики отметил, что в проекте бюджетного кодекса предусмотрена передача налога на добычу полезных ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды из республиканского в местные бюджеты.

Кроме того, вице-министр финансов рассказал о деятельности служб внутреннего аудита, отметив что электронный аудит показал не только высокую эффективность и оперативность принимаемых мер, но и минимизацию коррупционных рисков за счет исключения непосредственного контакта.

Вместе с тем сенаторы посетили ТОО «Компания Нефтехим LTD», Экибастузская ТЭЦ, а также ознакомились с ходом строительства тепловой магистрали и магистрального трубопровода технической воды.