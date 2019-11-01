Политика
Вопросы сотрудничества обсудили Премьер-министры Казахстана и Афганистана
Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках визита в Ташкент для участия в заседании Совета глав правительств (СГП) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел двустороннюю встречу с Премьер-Министром Афганистана Абдулла Абдуллой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

"Мы придаем особое значение укреплению и расширению взаимовыгодного сотрудничества с Афганистаном. Об этом свидетельствует поддерживаемый на протяжении многих лет высокий уровень двустороннего политического диалога", — сказал Мамин.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества РК с ИРА, участия казахстанского бизнеса в развитии энергетики, строительства, сельского хозяйства, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, транспортной отрасли Афганистана.

Абдулла Абдулла выразил благодарность Казахстану за оказываемую гуманитарную и иную помощь, в том числе по линии Официальной помощи развитию ИРА и подготовки афганских специалистов в казахстанских вузах, средних специальных и профессиональных учебных заведениях.

Стороны договорились развивать диалог по актуальным вопросам двустороннего и регионального сотрудничества.

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