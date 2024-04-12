Данияр Ашимбаев прокомментировал тезисы Токаева о развитии казахстанской науки

Политика, Мнения
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Дана Аменова
Корреспондент

На заседании Национального совета по науке и технологиям  президент предложил синтезировать науки и технологии с экономикой. Такое мнение в своем Telegram-аккаунте  выразил казахстанский политолог Данияр Ашимбаев  

Фото: facebook.com/adaniyar

Данияр Ашимбаев считает, что на прошедшем сегодня заседании Национального совета по науке и технологиям глава государства традиционно был предельно прагматичен. Он поддержал предложение членов совета о возвращении в Казахстан наших ученых, которые работают в зарубежных научных центрах, но тут же подчеркнул, что «подходить надо вдумчиво, ура-патриотизм здесь не уместен». Токаев выдвинул и встречное предложение – «рассмотреть все возможности для привлечения квалифицированных зарубежных специалистов и ученых».

Посмотрим, о чем еще говорил президент Казахстана.

Во-первых, Токаев акцентировал внимание на возможностях науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, что сейчас более чем актуально.

Говоря о паводках, лесных пожарах и землетрясении в Алматы Токаев заявил: «В сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций за многие годы накопился ряд системных проблем. В первую очередь, это нехватка квалифицированных кадров и отсутствие должного научного сопровождения». Понятно, что речь идет не только о системе ЧС. Токаев хочет, чтобы государство системно опиралось на ученых и науку.

Во-вторых, Токаев хочет синтезировать науку и технологии с экономикой. Президент грустно констатировал: «несмотря на принимаемые меры по индустриализации национальной экономики, ее сырьевой характер пока существенно не изменился». Начинать нужно с нефтесервисной и нефтехимической отраслей, благо потенциал в этой сфере есть.

Токаев озвучил понятие - «наука простых вещей», указав, что ученые могли бы помочь тем же ЖКХ и дорожному строительству. Президент предложил создать научные советы при акиматах, а ученым - активнее заняться имеет коммерциализацией научных разработок.

В-третьих, Токаев увязал развитие науки с такими глобальными факторам, как декарбонизация экономики, ресурсосбережение, развитие искусственного интеллекта. В-четвертых, президентом поручено заниматься развитием университетской науки и научной инфраструктуры.

Президент посетовал на дефицит кадров, низкое качество научных исследований и низкие показатели в авторитетных международных рейтингах. Но при этом президент исходит из того, что наука в стране есть и имеет огромный потенциал, как для государственного управления, так и для развития экономики.

«Токаев, который, как известно, над своими выступлениями работает с большим погружением в тему и старается охватить все возможные стратегические и тактические вопросы, озвучил широкий комплекс инициатив по развитию инфраструктуры и кадров. Он поручил особо заняться подготовкой специалистов для отечественной промышленности, а также направить подготовку кадров в региональных вузах, исходя из потребностей местных экономик. При этом нужно исходить как из текущего дефицита специалистов, так и развитие научной деятельности под региональные проблемы. В выступлениях президента традиционно сложно выделить главные и «неглавные» задачи. Для  главы государства все озвученные им тезисы, скажем, от ЖКХ до ИИ, не только имеют конкретное значение, но являются неотъемлемой частью целого, единого замысла. Конечно, есть проблемы даже на стадии организации механизма реализации. Несколько лет тянется история с запуском Национальной академии наук, долго идет работа над новым законом о науке. Не решаются с ходу важные кадровые вопросы. Но президент вдумчиво и методично продвигает свою повестку, разъясняет, дискутирует, даже в самые сложные моменты находит время для вопросов стратегического развития»,  — резюмировал спикер.

#Токаев #комментарий #политолог #Нацсовет #наука и экономика #Данияр Ашимбаев

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