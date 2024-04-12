Данияр Ашимбаев прокомментировал тезисы Токаева о развитии казахстанской науки

На заседании Национального совета по науке и технологиям президент предложил синтезировать науки и технологии с экономикой. Такое мнение в своем Telegram-аккаунте выразил казахстанский политолог Данияр Ашимбаев

Фото: facebook.com/adaniyar

Данияр Ашимбаев считает, что на прошедшем сегодня заседании Национального совета по науке и технологиям глава государства традиционно был предельно прагматичен. Он поддержал предложение членов совета о возвращении в Казахстан наших ученых, которые работают в зарубежных научных центрах, но тут же подчеркнул, что «подходить надо вдумчиво, ура-патриотизм здесь не уместен». Токаев выдвинул и встречное предложение – «рассмотреть все возможности для привлечения квалифицированных зарубежных специалистов и ученых».

Посмотрим, о чем еще говорил президент Казахстана.

Во-первых, Токаев акцентировал внимание на возможностях науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, что сейчас более чем актуально.

Говоря о паводках, лесных пожарах и землетрясении в Алматы Токаев заявил: «В сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций за многие годы накопился ряд системных проблем. В первую очередь, это нехватка квалифицированных кадров и отсутствие должного научного сопровождения». Понятно, что речь идет не только о системе ЧС. Токаев хочет, чтобы государство системно опиралось на ученых и науку.

Во-вторых, Токаев хочет синтезировать науку и технологии с экономикой. Президент грустно констатировал: «несмотря на принимаемые меры по индустриализации национальной экономики, ее сырьевой характер пока существенно не изменился». Начинать нужно с нефтесервисной и нефтехимической отраслей, благо потенциал в этой сфере есть.

Токаев озвучил понятие - «наука простых вещей», указав, что ученые могли бы помочь тем же ЖКХ и дорожному строительству. Президент предложил создать научные советы при акиматах, а ученым - активнее заняться имеет коммерциализацией научных разработок.

В-третьих, Токаев увязал развитие науки с такими глобальными факторам, как декарбонизация экономики, ресурсосбережение, развитие искусственного интеллекта. В-четвертых, президентом поручено заниматься развитием университетской науки и научной инфраструктуры.

Президент посетовал на дефицит кадров, низкое качество научных исследований и низкие показатели в авторитетных международных рейтингах. Но при этом президент исходит из того, что наука в стране есть и имеет огромный потенциал, как для государственного управления, так и для развития экономики.