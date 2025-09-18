Восемь квартир пострадало от пожара в кафе Астаны

Пожары
55
Дана Аменова
специальный корреспондент

Причина возгорания устанавливается

Фото: акимат Астаны

18 сентября поступил вызов о возгорании в кафе KaRima, расположенного на первом этаже 8-этажного ЖК по ул. Достык 12/1, сообщает Kazpravda.kz 

По данным столичного акимата, городской администрацией совместно с ДЧС и ДП Астаны на месте оперативно создан штаб. Благодаря слаженным действиям ДЧС и ДП пожар был оперативно ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

«В результате пожара пострадало 8 квартир. Для жителей организовано временное размещение в гостиницах города. А также будет оказана всесторонняя помощь. В течение суток будут начаты работы по ремонту пострадавших квартир и восстановлению фасада за счет средств собственников кафе KaRima», – указано в информации.

При всех аналогичных случаях местные органы власти предпринимают все необходимые меры по оперативной ликвидации последствий пожара.

#пострадавшие #пожар #квартиры #кафе

