Восемь медалей завоевали казахстанские пловцы в Греции

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

На первую ступень пьедестала поднялись Адильбек Мусин и Ксения Игнатова

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по плаванию отметилась восемью медалями на международном турнире в Афинах, сообщает Kazpravda.kz

По информации НОК, на первую ступень пьедестала поднялись Адильбек Мусин (100 метров баттерфляем), Ксения Игнатова (100 и 200 метров на спине).

Мусин при этом стал вторым на дистанции 50 метров баттерфляем.

«Серебро» также завоевали Айбат Мырзамуратов (100 метров брассом), Аделаида Пчелинцева (50 метров брассом).

Максим Сказобцов (100 метров баттерфляем) и Айбат Мырзамуратов (50 метров брассом) финишировали третьими. 

#турнир #медали #Греция #пловцы

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