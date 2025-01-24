Восемь новых профессиональных праздников появятся в Казахстане

Соответствующие поправки приняты Министерством труда и социальной защиты РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал «ПАРАГРАФ»
В Казахстане будут отмечать:
- День органов по финансовому мониторингу - 28 января;
- День работников морского и речного транспорта - первое воскресенье июля;
- День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики - второе воскресенье сентября;
- День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК - 2 октября;
- День работников автомобильного транспорта - последнее воскресенье октября;
- День работников автодорожной отрасли - последнее воскресенье октября;
- День работников сферы бухгалтерского учета и аудита - 10 ноября;
- День работников уголовно-исполнительной системы - 13 декабря.
Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 20 января 2025 года № 16 «О внесении изменений и дополнений в приказ заместителя премьер-министра - министра труда и социальной защиты населения РК от 29 июня 2023 года № 258 «Об утверждении перечня профессиональных праздников» не введен в действие.