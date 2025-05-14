До 2028 года в регионе планируется реализовать восемь проектов по выращиванию товарной рыбы и модернизировать один рыбоперерабатывающий завод, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние два года в рыбной отрасли введены в эксплуатацию три новых предприятия.

Как рассказали в управлении сельского хозяйства региона, с начала весеннего сезона 2025 года в Атырауской области выловлено 623 тонны рыбы. При этом уже выращено 374 тонны товарной рыбы и произведено 1120 килограммов икры. Этим занимаются частные компании.

В регионе развивается аквакультура, запускаются новые предприятия, создаются рабочие места, а продукция местных рыбзаводов экспортируется в страны Европы и СНГ.

На сегодняшний день в Атырауской области 18 субъектов рыбного хозяйства закреплены за 31 участком. В общей сложности в данной отрасли заняты около 4 тысяч человек. Из них 650 работают на постоянной основе, остальные - в сезонный период.

Отметим, что в прошлом году в регионе было переработано свыше 8 тысяч тонн рыбы, из которых 395 тонн прошли глубокую переработку. Около 5 тысяч тонн продукции экспортировано в Россию, Азербайджан, Украину, Израиль, Грузию, Германию, Польшу и Словакию.