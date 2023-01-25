Восемь тонн этилового спирта изъяли у жителя Жамбылской области

Как отметили в полиции, среднерыночная стоимость 8 000 литров спиртосодержащего продукта составляет 19,2 млн тенге.

Фото: polisia.kz

Сотрудники УБОП ДП совместно с департаментом экономических расследований по Жамбылской области в приграничной зоне села Костоган Меркенского района выявили факт незаконного хранения этилового спирта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В сарае, в котором был организован склад, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 8 000 литров этилового спирта в 8 бочках объемом по 1 тонне.

Согласно заключению экспертизы, образцы, взятые с емкостей, являются этиловым спиртом, ректификованным из пищевого сырья.

Среднерыночная стоимость 8 000 литров спиртосодержащего продукта составляет 19,2 млн тенге, отметили в полиции.

Установлен 51-летний владелец склада. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 214 УК РК "Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность".

Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для выяснения подробных обстоятельств дела.