Восьмое золото Азиады Казахстану принес каратист Нурканат Ажиканов

Он стал чемпионом Азиады в весовой категории 75 кг

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК

Каратист Нурканат Ажиканов (75 кг) завоевал золотую медаль Азиады в Ханчжоу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

В финале дисциплины "кумите" он досрочно одолел Хасана Масарвеха из Иордании (8:0).

Это 8-я золотая медаль сборной Казахстана на этих Азиатских играх и 3-я награда высшего достоинства за сегодня.

Напомним, сегодня медали высшего достоинства завоевали велогонщик Евгений Федоров и джитсер Нуржан Батырбеков.