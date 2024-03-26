Воспитанникам детсадов не выплачивали компенсации за питание в Акмолинской области

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Прокуратура Сандыктауского района защитила права воспитанников дошкольных организаций. В ходе проверки выснилось, что компенсаций за питание не выплачивались 78 воспитанникам детских садов.

Согласно постановлению акимата Акмолинской области, расходы на питание отдельной категории граждан компенсируются за счет государства. К таким категориям граждан относятся многодетные семья, семьи нуждающиеся в АСП и другие лица относящиеся к уязвимым слоям населения.

«Районный отдел образования не включил в список на компенсацию питания многодетных матерей и семей относящихся к социально уязвимым слоям населения. Тем самым нарушил их права на получение бесплатного питания в дошкольных организациях. Мерами прокурорского реагирования 78 малышам компенсировали расходы на питания в детских садах», — проинформировали в надзорном органе.

За допущенные нарушения четверо сотрудников отдела образования привлечены к дисциплинарной ответственности.