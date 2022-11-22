Воспитателя детсада уволили из-за "дрессировки" малышей в Актау

Воспитателя одного из детских садов города Актау уволили из-за грубого обращения с ребенком, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz .

Скриншот с видео facebook.com/azamat.sarsenbaev

Руководитель Актауского городского отдела образования Багдат Турганбаева рассказала о результатах комиссионной проверки в яслях детского сада №37 «Маншук» после появления в Сети видеозаписи, где воспитатель грубо обращается с ребенком.

Турганбаева сообщила, что была создана специальная комиссия по выявлению правонарушений в этом дошкольном учреждении.

«По итогам проверки воспитатель данного детского сада уволена в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК (Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя). Директору ясель-сада объявлен выговор», – констатировала глава горотдела образования.

В отношении воспитателя управление полиции начало досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Ход расследования взят на контроль прокуратуры.