На возбуждение уголовных дел без достаточных оснований обратил внимание парламентарий Амангельды Нугманов. В своем депутатском запросе он затронул проблему, которая в последние годы приобрела системный характер, передает Kazpravda.kz

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По словам депутата, такие факты разрушают бизнес, нарушают права граждан, ведут к блокировке счетов, обыскам и арестам, а пострадавшие не получают ни извинений, ни компенсаций.

«В рамках реформы 2014 года из УПК РК был исключен институт доследственной проверки. Вместо него была введена норма, согласно которой регистрация в ЕРДР автоматически запускает уголовный процесс. Практика показала, что это превратилось в правовую лазейку, позволяющую начать уголовное преследование даже без объективных доказательств», - отметил сенатор.

Сенатор Нугманов подчеркнул, что в 2021 году из-за отсутствия состава преступления было прекращено около 80 тысяч дел, в 2022 году – еще около 70 тысяч дел. За каждым таким фактом стоят разрушенные жизни, бизнесы и репутации. При этом никто не несёт ответственности за безосновательные действия правоохранителей.