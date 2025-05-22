Восстановить институт доследственной проверки предложил сенатор

Сенат
75
Венера Баталова
корреспондент

На возбуждение уголовных дел без достаточных оснований обратил внимание парламентарий Амангельды Нугманов. В своем депутатском запросе он затронул проблему, которая в последние годы приобрела системный характер, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам депутата, такие факты разрушают бизнес, нарушают права граждан, ведут к блокировке счетов, обыскам и арестам, а пострадавшие не получают ни извинений, ни компенсаций.

«В рамках реформы 2014 года из УПК РК был исключен институт доследственной проверки. Вместо него была введена норма, согласно которой регистрация в ЕРДР автоматически запускает уголовный процесс. Практика показала, что это превратилось в правовую лазейку, позволяющую начать уголовное преследование даже без объективных доказательств», - отметил сенатор.

Сенатор Нугманов подчеркнул, что в 2021 году из-за отсутствия состава преступления было прекращено около 80 тысяч дел, в 2022 году – еще около 70 тысяч дел. За каждым таким фактом стоят разрушенные жизни, бизнесы и репутации. При этом никто не несёт ответственности за безосновательные действия правоохранителей.

«Прошу поручить провести комплексную ревизию Уголовного, Уголовно-процессуального и других кодексов. Восстановить институт доследственной проверки, ввести правовой фильтр до начала досудебного расследования, усилить защиту прав граждан, определить чёткие размеры штрафов и сроки лишения свободы, а также ввести персональную ответственность должностных лиц за незаконные действия. Государство должно публично извиняться и компенсировать ущерб, если дело было возбуждено без состава преступления», - предложил Амангельды Нугманов.

#депутатский запрос #сенатор

Популярное

Все
Бесплатные кружки на грани закрытия
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
«Келешек мектептері»: равные условия и возможности
«Ұстаз»: поворот в профессии педагога
В «Ясной поляне» и сеют, и жнут, и... рыбачат
Роль выпускников в работе вузов: глобальные тренды и опыт
Качество жизни растет
Откровения сельского художника
Насколько реальны техногенные катастрофы?
Надежный старт
Очистить от хлама поля
Нет производств без технарей
Всем миром и со всем миром
Резонансное дело приняло новый оборот
От мундиров до радиостанций
Достоин памяти потомков
На полигон отправятся студенты
Субсидии есть, скота – нет
Истоки силы и характера
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Бесценное богатство из отходов
Если вы подверглись цифровой атаке...
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Торговать не зерном, а крупами
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Актуально и сто лет спустя
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
Токаев не будет праздновать свой день рождения
Что надо знать о половых инфекциях и как избежать неприятных последствий
Глава Сената встретился с Председателем Национального Собрания Армении
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Трижды обманувший смерть

Читайте также

От статуса арендодателя «Байконура» к статусу участника кос…
Сенат закрепил договоренность Казахстана и Кыргызстана о вз…
Приоритетные задачи совместной работы с маслихатами обознач…
Ашимбаев выступил на совместном образовательном курсе Нацба…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]