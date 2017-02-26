Восстановлено движение поездов после схода грузовых вагонов вблизи Экибастуза

Движение на участке Екибастуз-2 – Ерейментау полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе АО "КТЖ-Грузовые перевозки", передает Kazpravda.kz.
"26 февраля в 11.30 движение на перегоне Шидерты – Бозшаколь участка Екибастуз-2 – Ерейментау Павлодарского отделения железной дороги полностью восстановлено. На данный момент путь открыт для курсирования поездов", – сообщили в компании.
Из-за схода вагонов ряд пассажирских поездов был задержан. Как заверили в КТО, по прибытии в пункт назначения все пассажиры опоздавших поездов смогут получить полную компенсацию в соответствии с Законом РК "О железнодорожном транспорте" и "Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК".
Сход грузовых вагонов поезда № 1473 произошел днем 25 февраля. В ликвидации последствий ЧП были задействованы восстановительные поезда станций Ерейментау, Павлодар и Есиль.
Жертв и пострадавших нет.
Для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.
"26 февраля в 11.30 движение на перегоне Шидерты – Бозшаколь участка Екибастуз-2 – Ерейментау Павлодарского отделения железной дороги полностью восстановлено. На данный момент путь открыт для курсирования поездов", – сообщили в компании.
Из-за схода вагонов ряд пассажирских поездов был задержан. Как заверили в КТО, по прибытии в пункт назначения все пассажиры опоздавших поездов смогут получить полную компенсацию в соответствии с Законом РК "О железнодорожном транспорте" и "Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК".
Сход грузовых вагонов поезда № 1473 произошел днем 25 февраля. В ликвидации последствий ЧП были задействованы восстановительные поезда станций Ерейментау, Павлодар и Есиль.
Жертв и пострадавших нет.
Для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.