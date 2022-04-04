Добывать вольфрамовую руду в охранной зоне, не причиняя природе ущерба, намерены горняки и обогатители Северо-Казахстанской области.

Для сведения: вольфрам – самый тугоплавкий металл. Благодаря своим уникальным свойствам он служит основой для наиболее твердых и жаропрочных сплавов, а также входит в состав износоустойчивых инструментальных сталей. Цена металла на рынке очень высока.

В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области на стадии осуществления находятся два крупных проекта по строительству горно-металлургических комбинатов, ориентированных на разработку вольфрамовых месторождений Аксоран и Баян. Об этом в ходе рабочей поездки в СКО министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешева сообщил и. о. начальника областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Дархан Амрин.

По его словам, более 80% мирового производства вольфрамового концентрата приходится на Китай. Сопоставимыми запасами этого металла обладает и Казахстан, однако он пока не играет существенной роли на мировом рынке. Разработка месторождений с созданием производств по выпуску вольфрамовых продуктов, имеющих высокую добавленную стоимость, станет, по мнению Дархана Амрина, весьма перспективным проектом для экономики страны.

Предполагается, что на вольфрамовых комбинатах в Северном Казахстане будет создано примерно 2 000 рабочих мест. Общая сумма инвестиций составит 137 млрд тенге.

Месторождения Аксоран и Баян были разведаны еще в советское время, но их разработке мешало соседство с национальным парком. Замахнуться на «святое» долгое время не решались.

– Для реализации перспективных проектов понадобилось внести изменения в Земельный кодекс и Закон «Об особо охраняемых территориях», поэтому теперь появилась возможность, пусть и с большими предосторожностями, вести разработку Аксорана и Баяна, находящихся в охранной зоне национального парка, – пояснил Дархан Амрин.

«Дорожные карты» по реализации проектов уже разработаны, а инвесторы продумывают схемы финансирования. По оценкам экспертов, в казахстанских месторождениях Аксоран и Баян сосредоточены крупнейшие в мире запасы вольфрама.