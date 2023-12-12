ВОЗ обнаружила 5 новых смертельно опасных лекарств – заявление Минздрава РК

ВОЗ предупредила об обнаружении 5 лекарственных средств, содержащих в себе токсины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что на Мальдивах, в Пакистане, Белизе, Фиджи и Лаосе обнаружено несколько контаминированных (загрязненных) суспензий и сиропов.

«Речь идет о 23 партиях 5 продуктов: сиропы ALERGO, MUCORID, ZINCELL, а также суспензии EMIDONE, ULCOFIN. Все эти препараты произведены компанией PHARMIX LABORATORIES (PVT.) LTD, Пакистан. Комитет медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения РК официально заявляет, что указанные препараты не зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств Республики Казахстан», – подчеркнули в ведомстве.

В уведомлении ВОЗ сказано, что в составе лекарств в недопустимо высокой концентрации содержатся диэтиленгликоль и этиленгликоль.

«При употреблении внутрь диэтиленгликоль и этиленгликоль токсичен для человека и может привести к смертельному отравлению. К симптомам отравления относятся боль в животе, рвота, диарея, затрудненное мочеиспускание, головная боль, изменение психического состояния и острое повреждение почек, которое может привести к смерти. В случае обнаружения этих лекарств на рынке республики призываем казахстанцев немедленно сообщать об этом в комитет медфармконтроля и его территориальные департаменты», – обратились в ведомстве.

Ранее ВОЗ предупреждал об опасности сиропов от кашля NATURCOLD и COLD OUT, которые также не зарегистрированы в Казахстане.