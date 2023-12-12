ВОЗ обнаружила 5 новых смертельно опасных лекарств – заявление Минздрава РК

Здравоохранение
320
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

ВОЗ предупредила об обнаружении 5 лекарственных средств, содержащих в себе токсины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана

Фото: gov.kz

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что на Мальдивах, в Пакистане, Белизе, Фиджи и Лаосе обнаружено несколько контаминированных (загрязненных) суспензий и сиропов.

«Речь идет о 23 партиях 5 продуктов: сиропы ALERGO, MUCORID, ZINCELL, а также суспензии EMIDONE, ULCOFIN. Все эти препараты произведены компанией PHARMIX LABORATORIES (PVT.) LTD, Пакистан.

Комитет медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения РК официально заявляет, что указанные препараты не зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств Республики Казахстан», – подчеркнули в ведомстве.

В уведомлении ВОЗ сказано, что в составе лекарств в недопустимо высокой концентрации содержатся диэтиленгликоль и этиленгликоль.

«При употреблении внутрь диэтиленгликоль и этиленгликоль токсичен для человека и может привести к смертельному отравлению. К симптомам отравления относятся боль в животе, рвота, диарея, затрудненное мочеиспускание, головная боль, изменение психического состояния и острое повреждение почек, которое может привести к смерти.

В случае обнаружения этих лекарств на рынке республики призываем казахстанцев немедленно сообщать об этом в комитет медфармконтроля и его территориальные департаменты», – обратились в ведомстве.  

Ранее ВОЗ предупреждал об опасности сиропов от кашля NATURCOLD и COLD OUT, которые также не зарегистрированы в Казахстане.  

#здравоохранение #ООН #Минздрав #ВОЗ #предупреждение #лекарства

Популярное

Все
С таким тарифом до беды недалеко
Высотку передумали возводить в Костанае из-за трагедии на стройке
Стартовали с победы
«Волонтерство – это круто!» – так считают добровольцы из Курчатова
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс
Кузница юных талантов
Судью избили после футбольного матча в чемпионате Турции
Зимняя лихорадка
Подобрали, обогрели…
Хоть трава не расти
Астана – город спортивный!
Реабилитационный центр для детей с инвалидностью сохранят в Костанае
Пояс МСБ создается вокруг стекольного завода в Кызылорде
На что чаще всего жалуются жители Актюбинской области
Казахстан доставил гуманитарную помощь палестинскому народу
Для легкого дыхания
Учебный центр для казахстанских инженеров
Казахстанские гандболистки обыграли сборную Ирана на ЧМ
Акимат обратился к астанчанам из-за сильных морозов
Закон Республики Казахстан
Судебная система в контексте реформ
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Кукуруза может стать «свинцовой»
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
«Барыс» сегодня в гостях сыграет с омским «Авангардом»
Сыграем против Криштиану?
Спать спокойно фермерам не дают долги…
Касым-Жомарт Токаев утвердил республиканский бюджет на 2024 - 2026 годы
В преддверии рождественских праздников в Астане прошла благотворительная ярмарка
В Астане завершилась VI летняя Спартакиада Республики Казахстан по таэквондо
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Реабилитационный центр для детей с инвалидностью сохранят в…
Врачи спасли беременную и ее плод после страшного ДТП
Третья линия по выпуску одноразовых медицинских изделий отк…
Кызылординец подарил почку своему больному брату

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]