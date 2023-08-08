ВОЗ предупредила о смертельно опасном индийском сиропе. Продают ли его в Казахстане

Опасный индийский сироп COLD OUT не зарегистрирован в Казахстане. Об этом сообщили в Комитете медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz .

Фото: facebook.com/WHO

Как проинформировали в комитете со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, COLD OUT – это сироп, содержащий в своем составе комбинации парацетамола и хлорфенирамина, применяется для лечения и облегчения симптомов обычной простуды и аллергии.

На упаковке сиропа указано, что он произведен индийской лабораторией FOURRTS по заказу компании DABILIFE PHARMA PVT. LTD. – INDIA.

Результаты лабораторных исследований выявили, что в составе препарата в недопустимо высокой концентрации содержатся диэтиленгликоль (0,25%) и этиленгликоль (2,1%). Предельная допустимая концентрация как диэтиленгликоля, так и этиленгликоля составляет не более 0,1%.

ВОЗ предупреждает, что диэтиленгликоль и этиленгликоль токсичен для человека и при употреблении внутрь может привести к смертельному отравлению.

«На сегодняшний день сироп COLD OUT не зарегистрирован в Казахстане и не реализуется в оптовом и розничном сегментах.

В Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан от данного производителя препараты отсутствуют.

В случае обнаружения лекарственного препарата COLD OUT на территории Казахстана будут приняты меры в соответствии с законодательством», – отметили в Комитете медфармконтроля.

Ознакомиться с подробной информацией ВОЗ о препарате можно по ссылке.

Напомним, в середине июля 2023 года Комитет национальной безопасности РК пресек контрабандный канал поставок в Казахстан опасных лекарств из Индии.