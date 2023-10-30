ВОЗ заявила о невозможности эвакуации пациентов из Газы
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Эвакуация пациентов из Газы невозможна на фоне боевых действий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на территории Палестины сообщило в соцсети X о невозможности эвакуации пациентов из Газы из-за опасности для их жизни на фоне боевых действий.
"Больницы на севере продолжают получать приказы об эвакуации. ВОЗ еще раз подчеркивает, что эвакуация больниц невозможна без угрозы для жизни пациентов", - говорится в заявлении подразделения.
Подразделение также подчеркнуло, что запасы медикаментов находятся на "предельно низком уровне". Организация также завила, что нехватка топлива сказывается на работе служб скорой помощи.