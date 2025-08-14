Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он позволяет не только отслеживать уровень загрязнения в реальном времени на карте, но и видеть историю за последние три года, сравнивать районы между собой, видеть календарь чистых и загрязнённых дней.

Цифровая платформа AAI-дэшборд разработана фондом Almaty Air Initiative и уже доступна пользователям.

Представляя платформу, исполнительный директор фонда Жулдыз Саулебекова подчеркнула, что очень важно сделать воздух “видимым”.

- Раньше данные о его качестве в такой детализации были доступны только ограниченному кругу лиц. Теперь каждый житель может в пару кликов узнать более подробную картину того, чем он дышит. В наших планах – превратить этот ресурс в полноценный экспертный центр, где можно будет изучать проблему загрязненного воздуха, читать исследования, анализировать данные и принимать обоснованные решения, - сказала она.

Для создания полной картины воздушной обстановки в Алматы используют данные с международных сенсоров IQAir, станций Казгидромета и независимых датчиков. Платформа может быть полезна всем горожанам при планировании активностей на улице, проветривании помещений и даже при выборе района для покупки жилья.