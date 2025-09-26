Трудовой путь Мухтарбека Турлыбекова – это история о том, как детская мечта может стать делом всей жизни, а верность профессии – настоящим призванием.

Авиация для героя этой статьи – инженера со стажем – больше, чем просто работа. Притяжение неба он чувствовал еще с детства.

– Я мог часами смотреть на взлетающие самолеты, – говорит Мухтарбек Шекербекович. – Для меня это было чудом: огромная машина отрывается от земли и уходит в небо. Уже тогда я знал, что буду работать в авиации.

Окончив школу, Мухтарбек приехал в Алматы сдавать документы в учебно-тренировочный отряд (ныне Академия гражданской авиации). Но не прошел на пилота по состоянию здоровья. Не взяли его по этой причине и в Актюбинское летное училище. И тут ему на глаза попалась информация о Рижском авиационном инс­титуте инженеров гражданской авиации. Решил сдать документы и – поступил!

– Родители, конечно, были тогда в шоке, – вспоминает Мухтарбек Шекербекович. – В то время всем нам казалось, что Латвия находится очень далеко. Но родные в итоге все же одобрили выбор. Там я и начал свою самостоятельную жизнь.

Учеба в Риге стала для него серьезным испытанием. Строгая дисциплина, сложная техника, долгие часы в лабораториях и ангарах – такую закалку он получил в студенчестве. И именно здесь он выучил главный урок авиации: точность, ответственность важнее всего.

– В группе нас было 25 человек, и все мы были из разных мест: кто из Магадана, кто из Украины, кто из Удмуртии, – продолжает Мухтарбек Турлыбеков. – Это было очень интересное время. Учились дружно все пять с половиной лет.

После окончания института молодой специалист по распределению попал в Петропавловск. Но к тому времени он уже был женат, а в строящемся городке жилищный вопрос решить было непросто.

– И мы уехали домой, в Шымкент. С перенаправлением проблем не возникло. И в 1986 году я начал работать в Чимкентском объединенном авиаотряде, – уточняет он.

Работа инженера по 12–14 часов в сутки сопровождалась огромной ответственностью: проверка техники, подготовка самолетов к рейсам, контроль каждой детали. От его внимательности зависели жизни экипажа и пассажиров.

Одним из самых ярких воспоминаний Мухтарбека Турлыбекова стала подготовка самолета к дальнему рейсу, на котором летели иностранные гости. Он признается,­ что именно в тот день он впервые почувствовал, что от его профессионализма зависит не только безопасность, но и престиж страны.

– Когда борт оторвался от полосы, я испытал гордость – ведь в воздух поднялась машина, которую мы готовили своими руками. Это было мое боевое крещение, – рассказывает собеседник.

В профессиях, требующих высокой степени ответственности, невероятной концентрации, глубоких, детальных знаний, найти опытного, а главное – щедрого наставника, готового делиться своим опытом, не так просто. Но Мухтарбеку Турлыбекову повезло.

– Когда проходил стажировку, у нас был авиатехник-бригадир, один из наиболее опытных специалистов по авиационному радиоэлектронному оборудованию. И вот когда к нам поступали самолеты с дефектами, мы искали теоретическую причину поломки. А он говорил, что есть еще практика. И показывал, как все обстоит на самом деле. Тогда я понял, что в техническом обслуживании воздушного судна мелочей не бывает, вплоть до того, что каждый инструмент, будь то гаечный ключ, плоскогубцы, – все должно быть промаркировано. И в конце смены ты должен сдать портфель с инструментами, чтобы каждый из них лежал в своей нише. Для чего? Чтобы ни один не остался внутри самолета. В общем, много чего узнавали, изучали, читали и понимали, – делится Мухтарбек Шекербекович.

А дальше – новые ступени: разные долж­ности в разных аэропортах страны – в Астане, Уральске, Петропавловске. Он принимал участие в становлении и развитии гражданской авиации независимого Казахстана. На каждом месте оставался верен главному принципу – безопасность полетов превыше всего.

– Авиация – это огромная команда. От диспетчера и техника до командира экипажа – все мы выполняем одну задачу: полет должен пройти безопасно и спокойно для пассажиров. Когда ты это понимаешь, гордость за профессию возрастает в разы, – отметил он.

Сегодня Мухтарбек Шекербекович работает cтаршим авиационным инспектором департамента аэродромов и наземного обслуживания Авиационной админис­трации Казахстана.

– Когда говорят о профессиях гражданской авиации, то многие сразу представляют пилота. Но настолько же важную, а может, и более, ответственность берут на себя представители наземных служб, от которых, поверьте, зависит многое, – уточнил наш герой.

Сегодня Мухтарбек Шекербекович снова в дороге – направится в очередную инс­пекцию. Кто-то может сказать – рядовая командировка, но для него это миссия, от которой зависят жизни пассажиров и репутация страны в мире авиации. Авиационный инспектор – специалист, задача которого заключается в том, чтобы каждый самолет взлетел и приземлился безопасно, а каждая авиакомпания соб­людала строгие международные стандарты. Он проверяет все – от подготовки пилотов и технического состояния воздушных судов до качества обслуживания пассажиров и работы аэропортов. Его взгляд внимателен, решения взвешены, а требования высоки.

В коллективе Мухтарбека-аға уважают­ за принципиальность и честность. Он авторитет, чье мнение ценится среди коллег и руководства. За его словами стоят опыт, ответственность и знание отрасли до мельчайших деталей. И несмотря на то что его труд за кадром, мы понимаем, что именно благодаря таким людям небо остается пространством безопасности.

Говоря о своей профессии, Мухтарбек Шекербекович благодарит авиацию, которая дала ему не только уникальные знания и опыт, но и открыла широкие горизонты, друзей и коллег по всему бывшему Союзу. Многие из них остаются рядом даже спустя десятилетия.

– Авиация для меня стала не просто работой, а судьбой. Я облетел весь Союз. Мы до сих общаемся с однокашниками, но с каждым годом нас становится меньше. У меня четверо детей, но ни один из них не пошел в авиацию. Меня это ничуть не расстраивает, потому что все они нашли свою дорогу в жизни, любимые профессии, а это главное – любить то, чем ты занимаешься, – признается Мухтарбек Турлыбеков.