Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек

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По данным, поступающим из Сирии, в результате воздушного удара около города Алеппо погибли по меньшей мере 42 человека. Сирийское министерство обороны заявило, что территорию страны обстреляли самолеты военно-воздушных сил Израиля, сообщает Русская служба ВВС.

Согласно сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, удар был направлен против склада оружия, принадлежащего ливанской военизированной группировке «Хезболла». Организация заявила, что среди погибших были, по ее выражению, «военнослужащие режима».

Израильская армия заявила Би-би-си, что не комментирует данные об ударе по Сирии. Представители властей Израиля, как правило, не дают комментариев о действиях израильских военных за пределами страны.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что в результате нынешнего удара было убито наибольшее число сирийских военных по сравнению со всеми подобными обстрелами, предположительно осуществленными Израилем.

Согласно сведениям проекта, множество людей получили ранения, в том числе тяжелые. Центр утверждает, что был поражен склад оружия в районе Джабрин около международного аэропорта Алеппо, а также объект сирийских сил ПВО, расположенный примерно в 20 км от города. Взрывы также были слышны в одном из западных районов Алеппо.

Reuters передает со ссылкой на два источника в силах безопасности, что среди погибших было по меньшей мере пятеро членов «Хезболлы». По сведениям этого агентства, в результате удара были убиты 38 человек.

Сирийское министерство обороны утверждает, что в числе погибших — мирные жители и военнослужащие вооруженных сил Сирии. Согласно заявлению ведомства, воздушные удары были нанесены около Алеппо одновременно с нападениями беспилотников, осуществленными некими «террористическими организациями».

За последние годы Израиль осуществил сотни воздушных ударов по Сирии, поражая объекты «Хезболлы» и других структур, связанных с Ираном.

Израильские власти пытаются предотвратить укрепление военной силы «Хезболлы» на территории Сирии и мешают Ирану передавать группировке современное оружие.

Иран и «Хезболла», близкими союзниками которых является Сирия, считают своей целью прекращение существования государства Израиль.

Они также поддерживают палестинскую группировку ХАМАС, которая 7 октября 2023 года напала на Израиль, что спровоцировало войну в секторе Газа.