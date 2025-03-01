Возобновлено движение на трассах двух областей Казахстана

В настоящее время для содержания дорог задействованы 584 единицы спецтехники, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

«КазАвтоЖол» предоставил информацию о ситуации на дорогах страны на 1 марта.

В субботу в 09:30 на следующих автодорогах республиканского значения откроется движение для всех видов автотранспорта.

Актюбинская область:

- автодорога «Граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР» км 776-1240 (город Актобе — граница Кызылординской области).

Кызылординская область:

- автодорога «Граница РФ - Мартук - Актобе - Карабутак - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - граница КНР» км 1240-1362 (граница Актюбинской области — город Аральск).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 584 единицы спецтехники и 1374 специалистов.

МЧС рекомендует казахстанцам соблюдать меры безопасности, воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

Сегодня в Астане и 16 областях Казахстана ожидаются туман и осадки.

В пятницу вечером движение транспорта ограничили в двух регионах Казахстана.