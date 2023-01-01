Возрождение легенды спорта

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Юлия Миленькая

В честь 50-летия высокогорного катка «Медеу» состоялось грандиозное шоу с участием всемирно известных звезд спорта, прославленных казахстанских и российских фигуристов.

Открытие спортивного праздника началось с парада казах­станских спортсменов и тренеров. Со своей специальной программой выступила серебряный призер чемпионата мира 2019 года, обладательница «серебра» зимней Универсиады 2019 года и «бронзы» вторых зимних юно­шеских Олимпийских игр Элизабет Турсынбаева. Незадолго до своего выступления на пресс-конференции фигуристка призналась, что очень рада стать участницей этого долгожданного события.

– Я всем сердцем люблю «Медеу», и как бы банально это ни прозвучало, любой день, когда я посещаю этот каток, становится праздником, – сказала Элизабет. – Лед здесь очень хороший, по качеству не уступает закрытым каткам. Тренируясь на «Алматы Арена», я не вижу никаких различий.

Спортсменка, объявившая о вынужденном завершении своей спортивной карьеры, сообщила, что в январе откроет свою Академию фигурного катания.

На встречу с журналистами по случаю юбилея катка пришел и архитектор Борис Яглинский.

– Я был главным инженером строительства катка «Медеу». С удовольствием взял на себя эту обязанность, так как являлся большим любителем конькобежного спорта, – рассказывает Борис Павлович. – Сам занимался на уровне любителей. Еще в Кие­ве бегал немножко на коньках. В 1958 году приехал сюда, так и задержался до сих пор. Я, быть может, здесь сейчас единственный, кто выходил на площадку старого катка еще с естественным льдом. Он был построен в 1951 году по инициативе и с участием спринтера, а впоследствии тренера сборной команды СССР по конькобежному спорту Константина Кудрявцева. Это его детище.

Созданный в начале 50-х годов прошлого столетия каток, где состоялись первые конькобежные соревнования, подтвердил уникальность этого места.

– 5 февраля 1951 года было установлено два мировых рекорда у женщин и пять всесоюзных рекордов. Это сразу подтвердило уникальные климатические особенности данного места. Точное количество мировых рекордов, установленных на «Медеу», назвать сложно. Каток обладал высококачественным льдом, обеспечивающим высокое скольжение и, как следствие, высокие достижения в конькобежном спорте, – продолжил Борис Яглинский. – Зарубежные специалисты и спортсмены начали ломать голову над тем, каким образом обойти «Медеу» и отобрать у советских конькобежцев высокие рекорды. Они пошли по пути строительства крытых ледовых арен с искусственным льдом. И по мере их создания все рекорды «Медеу» начали «уходить» на эти катки. На сегодняшний день они «осели» на двух ледовых аренах – в канадском Калгари и американском Солт-Лейк-Сити.

Как сообщила руководитель Дирекции спортивных сооруже­ний города Алматы Елена Те, на протяжении 2023–2024 годов будут вестись работы по восстановлению прежнего облика катка.

– Перед командой специалис­тов стоят задачи улучшить состояние инженерных сетей и обновить холодильное оборудование, соз­дающее лед, – сказала она. – Дейст­вующее ледовое оборудование не соответствует экологическим нормам и другим определенным техническим стандартам. В настоящее время готовится проектная документация. Наша основная задача – сохранить генеральный концепт, который был создан 50 лет назад, но при этом все должно работать с современным качественным сервисом.

В пресс-конференции приняла участие бронзовый призер Олимпийских игр 1998 года, серебряный призер чемпионата мира 1995 года по конькобежному спорту Людмила Прокашева, которая также выразила надежду, что вскоре у «Медеу» «дела пойдут в гору».

– В первый раз я приехала сюда в 1980 году. И у меня от «Медеу» остались самые лучшие воспоминания, – призналась Людмила Вячеславовна. – До сих пор иностранные специалисты, в частности американцы, канадцы, голландцы, спрашивают меня, когда же возродят «Медеу»? Они хотят вновь вернуться на этот уникальный объект, являющийся сейчас единственным в мире, где существует эффект «трубы». «Труба» – это когда спортсмену на катке дует ветер в спину, когда солнце заходит и горный ветерок меняется с городским. Длится этот эффект считанные минуты. Но если кто-то из спортсменов выступает именно в это время, то результат получается на «три головы» выше. Многие из них потом добежать до такого результата не могут. Единственный раз за всю свою спортивную карьеру я ощутила этот эффект. Ветер в буквальном смысле сделал все за меня. Поэтому после такого личного результата я долго бежала к аналогичным показателям в Европе на лучших катках мира.

Праздник в честь юбилея «Медеу» также включил в себя представление балета «Ледовая симфония» под управлением Анастасии Игнатьевой и гала-шоу Ильи Авербуха «И в сердце горячо». На протяжении всего вечера на территории катка работали развлекательные, интер­активные и исторические зоны. Завершился день рождения «Медеу» красочным фейерверком.

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