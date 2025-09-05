– Мы жили в дружном многонациональном дворе, где дети играли вместе вне зависимости от фамилии, происхождения или языка. Именно тогда, во время игр и разговоров, зародилась любовь к казахскому языку. Мои казахские друзья часто рассказывали интересные истории, делились пословицами, пели народные песни. Эти моменты остались в моей памяти навсегда. Я начал понимать: язык – это не просто слова, а часть души народа, его культура, образ мышления, философия и мудрость, – с теплотой отзывается Григорий Сергеевич.

Со временем герой нашего материала поставил себе цель овладеть казахским языком в совершенстве – не для галочки, не для карьеры, а потому что искренне уважает и любит родную страну. Сейчас он свободно говорит, читает и пишет на казахском языке. И, как он сам признается, полученные знания дали ему многое: возможность работать в государственных органах, вести деловую переписку, общаться с коллегами и гражданами на равных. Во время службы в Актау офицер всегда пользовался уважением у окружающих, которые то и дело интересовались, где же он так освоил язык.

– В Прикаспийском регионе люди серьезно относятся к казахскому языку, к самому процессу общения на нем. Для них язык – это не просто инструмент диалога, а проявление уважения к культуре и традициям. При первых моих беседах с местными жителями на казахском я сразу видел удивление в их глазах. Они не ожидали, что я могу говорить без акцента, легко и свободно. Для них это было чем-то необычным. Часто после пары фраз собеседники начинали с улыбкой расспрашивать, где я выучил язык. И в эти моменты я ощущал не только гордость за то, что могу говорить на государственном языке, но и особую связь с людьми, – добавляет мужчина, отмечая, что люди на подсознательном уровне чувствуют, когда ты не просто знаешь язык, а действительно уважаешь его.

У Григория Сергеевича трое детей. И он делает все, чтобы они тоже знали государственный язык.

– Мы разговариваем на казахском дома, во время игр, чтения книг. Я хочу, чтобы они не просто учили язык в школе, а чувствовали его сердцем, чтобы понимали: казахский язык – не чужой, не «обязательный», он наш, родной, поскольку мы живем на этой земле и являемся частью казахстанского общества. Мой пример – не повод для похвалы, а приглашение к диалогу о том, что Казахстан – наш общий дом и государственный язык – это то, что может объединить нас всех, независимо от фамилии, этнической принадлежности или вероисповедания, – откровенно отмечает наш герой.

Григорий Селиванов, работающий в сфере государственной службы уже более 18 лет, искренне верит: чем больше людей разных этносов будут свободно владеть казахским языком, тем крепче будет наше общество, так как язык, в его понимании, – это не барьер, а мост. А строить мосты – задача каждого из нас.