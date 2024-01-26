Возвращаться – хорошая примета

К празднованию 90-летия Казахского национального театра оперы и балета им. Абая знаменитое произведение Алексея Рыбникова вернулось в его афишу.

Ритм-рок-балет «Юнона» и «Авось» всего на три года моложе своей предшественницы – рок-оперы с одноименным названием, и в этом году хореографической версии исполнится 40 лет. Соз­давал ее Анатолий Дементьев, главный хореограф Саратовского театра оперы и балета, как раз под впечатлением от оперного спектакля московского «Ленкома», ставшего впоследствии культовым.

Танцевальная интерпретация мелодраматической поэмы Андрея Вознесенского «Авось» имела не меньший успех, и театральные администраторы из нескольких городов Советского Союза заявили желание иметь ее в своем репертуаре. Так, алматинский ГАТОБ оказался в числе первых, кто воплотил на своей сцене авангардный балетный бестселлер. В Саратов отправлялись ведущие солисты театра, чтобы разучить партии главных героев с мэтром, а позже в Алма-Ату прилетали его ассистенты, чтобы окончательно поставить балет.

«Юнону» и «Авось» публика приняла безоговорочно, балет стал долгожителем театра, и когда на время исчез из репертуара, о нем не забывали. Возвращение получилось роскошным: каждый новый показ – и аншлаги, цветы, овации. Хотя, как считает художественный руководитель балетной труппы КазНТОБ им. Абая Гульжан Туткибаева, за десятки лет спектакль успел слегка устареть.

– «Юнона» и «Авось» поставлен в стиле неоклассики, – говорит Гульжан Усамбековна. – Для того времени это новая интересная хореография. Но по меркам сегодняшнего дня ей не хватает сложности. Хотя этот балет в любом случае спасет его тема – любви и смерти, верности и благородства. Она вечная и потому всегда будет волновать зрителя.

Поэму Вознесенского, послужившую литературной основой для рок-оперы и балета, едва ли можно назвать биографической – в ней мало общего с подлинной историей вояжа русского дипломата и путешественника Николая Резанова в хлебную Калифорнию. Точнее, в историческом и политическом аспектах у поэта все сложилось: граф действительно организовал экспедицию в поддержку Русско-Американской торговой компании и настолько успешно ее провел, что был в полушаге от реализации грандиозной авантюры по созданию «русской Америки».

С романтической частью сложнее. В своей личной переписке граф сам развеивает розовые мифы, когда признается, что особо-то не влюблен в дочь испанского наместника в Калифорнии, а искушает ее исключительно в имперских интересах «свесть Америку и Россию». Да и пуритански воспитанная Кончита не так наивна, ибо легко соглашается на соблазны роскошной петербургской жизни с немолодым и потрепанным жизнью камергером.

Легенда о 35-летнем ожидании возвращения Резанова к невесте в Америку – тоже художественная гипербола. Новость о кончине жениха до Кончиты доходит уже через год, поэтому оставлять каждый вечер свечу на окне ей было незачем. В действительности красавица прожила довольно долгую жизнь, правда, в монастыре.

Но имеют ли эти детали хоть какое-то значение, если вопрос совсем не в том. Главный и извечный, он звучит в прологе, когда печальная повесть рассказана, спета и станцована до самого конца: «Для чего мы на землю попали?»

В воссозданный КазНТОБ балет «Юнона» и «Авось» специально вводились молодые исполнители. По словам главного хореографа, эта постановка – хорошая школа для профессионального роста балетных исполнителей.

Совсем юная – хрупкая и плас­тичная – Акбота Бекболатова делает первые шаги из кордебалета в группу солистов театра, и ее Кончита словно взрослеет на глазах, доходя в своей роли до предела трагичности. Непростая партия чувственного и порывистого Резанова Нурсултану Алпамыс­улы поддается и технически, и драматически. И совершенно бесподобным получается Юродивый у Диаса Кубашева. Он сильный, атлетичный, прыгучий танцор, чего уже достаточно для мастера, но еще и эмоциональный, тонко воспринимающий тему артист. Энергии и азарта у него так много, что, кажется, хватит на долгую и успешную карьеру.

В юбилейный для старейшего театра страны сезон в его афишу вернется еще несколько восстановленных спектаклей, в том числе балеты «Анна Каренина», «Красная Жизель», «Сильфида».