Возвращаться – хорошая примета

Статьи
3
Ксения Денисова, Алматы

История короткой любви русского камергера и испанской монашки превратилась в красивую легенду, а затем в произведение искусства под названием «Юнона» и «Авось».

фото Юрия Беккера

К празднованию 90-летия Казахского национального театра оперы и балета им. Абая знаменитое произведение Алексея Рыбникова вернулось в его афишу.

Ритм-рок-балет «Юнона» и «Авось» всего на три года моложе своей предшественницы – рок-оперы с одноименным названием, и в этом году хореографической версии исполнится 40 лет. Соз­давал ее Анатолий Дементьев, главный хореограф Саратовского театра оперы и балета, как раз под впечатлением от оперного спектакля московского «Ленкома», ставшего впоследствии культовым.

Танцевальная интерпретация мелодраматической поэмы Андрея Вознесенского «Авось» имела не меньший успех, и театральные администраторы из нескольких городов Советского Союза заявили желание иметь ее в своем репертуаре. Так, алматинский ГАТОБ оказался в числе первых, кто воплотил на своей сцене авангардный балетный бестселлер. В Саратов отправлялись ведущие солисты театра, чтобы разучить партии главных героев с мэтром, а позже в Алма-Ату прилетали его ассистенты, чтобы окончательно поставить балет.

«Юнону» и «Авось» публика приняла безоговорочно, балет стал долгожителем театра, и когда на время исчез из репертуара, о нем не забывали. Возвращение получилось роскошным: каждый новый показ – и аншлаги, цветы, овации. Хотя, как считает художественный руководитель балетной труппы КазНТОБ им. Абая Гульжан Туткибаева, за десятки лет спектакль успел слегка устареть.

– «Юнона» и «Авось» поставлен в стиле неоклассики, – говорит Гульжан Усамбековна. – Для того времени это новая интересная хореография. Но по меркам сегодняшнего дня ей не хватает сложности. Хотя этот балет в любом случае спасет его тема – любви и смерти, верности и благородства. Она вечная и потому всегда будет волновать зрителя.

Поэму Вознесенского, послужившую литературной основой для рок-оперы и балета, едва ли можно назвать биографической – в ней мало общего с подлинной историей вояжа русского дипломата и путешественника Николая Резанова в хлебную Калифорнию. Точнее, в историческом и политическом аспектах у поэта все сложилось: граф действительно организовал экспедицию в поддержку Русско-Американской торговой компании и настолько успешно ее провел, что был в полушаге от реализации грандиозной авантюры по созданию «русской Америки».

С романтической частью сложнее. В своей личной переписке граф сам развеивает розовые мифы, когда признается, что особо-то не влюблен в дочь испанского наместника в Калифорнии, а искушает ее исключительно в имперских интересах «свесть Америку и Россию». Да и пуритански воспитанная Кончита не так наивна, ибо легко соглашается на соблазны роскошной петербургской жизни с немолодым и потрепанным жизнью камергером.

Легенда о 35-летнем ожидании возвращения Резанова к невесте в Америку – тоже художественная гипербола. Новость о кончине жениха до Кончиты доходит уже через год, поэтому оставлять каждый вечер свечу на окне ей было незачем. В действительности красавица прожила довольно долгую жизнь, правда, в монастыре.

Но имеют ли эти детали хоть какое-то значение, если вопрос совсем не в том. Главный и извечный, он звучит в прологе, когда печальная повесть рассказана, спета и станцована до самого конца: «Для чего мы на землю попали?»

В воссозданный КазНТОБ балет «Юнона» и «Авось» специально вводились молодые исполнители. По словам главного хореографа, эта постановка – хорошая школа для профессионального роста балетных исполнителей.

Совсем юная – хрупкая и плас­тичная – Акбота Бекболатова делает первые шаги из кордебалета в группу солистов театра, и ее Кончита словно взрослеет на глазах, доходя в своей роли до предела трагичности. Непростая партия чувственного и порывистого Резанова Нурсултану Алпамыс­улы поддается и технически, и драматически. И совершенно бесподобным получается Юродивый у Диаса Кубашева. Он сильный, атлетичный, прыгучий танцор, чего уже достаточно для мастера, но еще и эмоциональный, тонко воспринимающий тему артист. Энергии и азарта у него так много, что, кажется, хватит на долгую и успешную карьеру.

В юбилейный для старейшего театра страны сезон в его афишу вернется еще несколько восстановленных спектаклей, в том числе балеты «Анна Каренина», «Красная Жизель», «Сильфида».

#культура #балет #постановка #ритм-рок-балет #«Юнона» и «Авось»

Популярное

Все
К вулкану по полярному плато
Сам себя не оценишь – никто не оценит
Штирлиц vs Достоевский
Предстоящий паводок вызывает опасения в Северо-Казахстанской области
Знакомьтесь: Владимир – қазақтың сары баласы
Не быть иностранцами в своей стране
Все началось с Абая
Сказка в твоих руках
Есть третья медаль!
Вспомнить забытое старое…
Без промаха
В Кокшетау – на «Станционного смотрителя»!
Ближе к читателю
Врачебная ошибка
«Я говорю с тобой из Ленинграда…»
Ставка на молодежь
«А счастье было так возможно…»
Я – классная!
Вперед с учетом опыта прошлого
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Назначен гендиректор МАЭК
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Президент Казахстана встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Аида Балаева обсудила вопросы сотрудничества с министром культуры Италии
Французские парламентарии высоко оценили реформы в Казахстане
Илья Мизерных завоевал историческое «золото» в Канвоне
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

«А счастье было так возможно…»
«Я говорю с тобой из Ленинграда…»
Ближе к читателю
В Кокшетау – на «Станционного смотрителя»!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]