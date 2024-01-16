Возвращайтесь с победой!

В мероприятии приняли участие министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, представители Нацио­нального олимпийского комитета, ветераны спорта, руководители федераций и тренеры. Прошло торжест­венное вручение флага Рес­публики Казахстан знаменосцам. Символ нашей страны на церемонии открытия зимних юношеских Олимпийских игр пронесут кандидат в мастера спорта по шорт-треку, чемпион страны Ерасыл Шынгысхан, который произнес торжественную клятву знаменосца, и мастер спорта РК по конькобежному спорту, чемпион­ка Казахстана Кристина Шумакова.

Национальная юношеская сборная планирует принять участие в пяти видах спорта, где будут разыгрываться 55 комплектов медалей. Честь республики на Играх будут защищать 42 спортсмена в следующих дисциплинах: биатлон, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, прыжки с трамплина, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, фристайл-могул и хоккей с шайбой.

– Спортсмены Казахстана за годы независимости на всех юношеских Олимпийских играх выиграли 29 медалей, из них пять – в зимних. У нас есть отличные традиции и успехи в зимних видах спорта. Много выдающихся спортсменов представляли Казахстан на зимних международных стартах. Среди них – лыжник Владимир Смирнов, конькобежка Людмила Прокашева, биатлонистка Елена Хрусталева, фигуристы Денис Тен и Элизабет Турсынбаева. Полученный опыт, несомненно, пригодится в будущем, ведь именно вы являетесь резервом национальных сборных команд Казахстана. Мы сегодня традиционно встречаемся с вами, чтобы пожелать удачи, уверенности в своих силах и, безусловно, успешных результатов и личных рекордов! Мы с трепетом и искренним волнением будем болеть за вас, – сказал глава спортивного ведомства.

В свою очередь прославленная казахстанская конькобежка, бронзовый призер Олимпийских игр 1998 года, двукратный призер чемпио­ната мира и двукратный чемпион зимних Азиатских игр 1996 года Людмила Прокашева напомнила юным спортсменам, что за ними будет наблюдать вся страна, а потому и важен результат. «Главное – это победа, а не участие», – сказала она, перефразировав знаменитое спортивное высказывание.

Наш известный ветеран спорта, экс-главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков рассказал о том, какое внимание сейчас государство уделяет спорту, а потому и ждет, как и все казахстанцы, отдачи от атлетов. Он призвал всех быть целеустремленными и продемонстрировать все свои возможности.

Церемония открытия состоится 19 января 2024 года в регионе Каннын на спортивном объекте Gangneuung Oval, а церемония закрытия запланирована на 1 февраля 2024 года в спортивном комплексе Gangneung Olympic Park. В Играх Канвон-2024 планируется участие 1 800 спортсменов из 70 стран в возрасте от 14 до 17 лет, будет разыгран 81 комп­лект медалей по семи видам спорта и пятнадцати дисциплинам.