Возвращение оперы

Десять лет спустя на сцене Шымкентского городского театра оперы и балета снова звучат «Паяцы».

Эта опера из разряда тех, что созданы на века. Автор, Руджеро Леонкавалло, выбрал для произведения стиль веризм, что в буквальном переводе означает «правда жизни», и это также обеспечило включение «Паяцев» в репертуар лучших театров мира.

Российский режиссер Владимир Акулов впервые ставит спектакль на шымкентской сцене, откликнувшись на предложение директора театра Майры Мухамедкызы. Его «Паяцы» не похожи на классическую версию.

– Я изменил концовку, замысел и все привел к тезису, гласящему, что комедия – это трагедия плюс время, – объяс­няет Владимир Акулов. – Что такое комедия? Это вполне может быть какой-то трагичный эпизод, произошедший когда-то давно. С учетом времени он обрастает анекдотичными подробностями. Так драма обретает забавный смысл. Мое прочтение сюжета в данном случае строится на подобном подходе.

В спектакле присутствуют хрестоматийные персонажи, есть элементы клоунады, являющейся непременной частью всех уличных выступлений и усиливающей социальный и философский аспекты. Аутентичную итальянскую атмосферу режиссер-постановщик передает в том числе и при помощи видеоконтента.

Оркестранты, исполнители ведущих партий и артисты массовки, костюмеры, звуко­операторы и осветители единой сплоченной командой работали на результат. Справиться с поставленной задачей за короткий репетиционный период помогло то, что десять лет назад опера «Паяцы» уже звучала в Шымкенте, и многие артисты знакомы с материалом. Все сольные партии – у вокалистов местного театра, за исключением Канио. Это одна из самых сложных партий в мировом оперном искусстве и в техническом, и в драматичес­ком отношении. Ее исполняет артист театра Astana Opera Ерулан Камел.

Привлечение именитых исполнителей позволит поднять уровень спектакля, воспитывать в Шымкенте своего зрителя. Такую задачу ставит Майра Мухамедкызы, считающая, что для восприятия красоты оперного искусства необходимо знать его особенности, понимать язык музыки и вокала.

– В Шымкенте горожане очень редко, к сожалению, приходят в оперный театр, в отличие от Алматы и Нур-Султана, где на каждом спектакле – анш­лаг, – говорит Майра Мухамедкызы. – Там есть своя публика. В Шымкенте все сложнее, тут в выходные отправляются на той, а не в театр. Поэтому пока оперу в три-четыре акта наша публика не выдержит, терпения не хватит. «Паяцы» длятся всего 70 минут. Это компактная, популярная опера с динамичным и понятным жизненным сюжетом. Такими спектаклями мы постепенно будем воспитывать своего зрителя и дорастем до постановки «Травиаты», «Кармен», «Аиды» и других масштабных опер. А мировая классика для культурной жизни города очень важна.