Возвращенные имена

В столице Проектный офис Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (далее – Госкомиссия) провел совещание с руководителями и представителями рабочих групп и региональных комиссий.

Алмат Шакирбаев В совещании приняли участие руководители рабочих групп и региональных комиссий областей и городов республиканского значения, в том числе государственные служащие, ученые, общественные деятели.

Цель совещания – определить, не допуская политизации, задачи рабочих групп Госкомиссии и региональных комиссий по подготовке научного заключения; заслушать отчеты рабочих групп и региональных комиссий о проделанной работе; обмен опытом проводимых исследований; определение дальнейших путей совершенствования научно-поисковой работы региональных комиссий и вопросы их взаимодействия с рабочими группами Госкомиссии.

На совещании с постановкой текущих задач выступил секретарь Государственной комиссии – вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев. Он отметил, что Госкомиссия приступает ко второму этапу, на котором внимание будет уделено аналитической работе, подведению предварительных выводов и результатов. Особое внимание будет направлено на работу с региональными комиссиями, прежде всего на выработку эффективных алгоритмов тесного взаимодействия между рабочими группами Госкомиссии и региональными комиссиями.

Куаныш Ергалиев поручил усилить поисковую работу в районных архивах, подготовить серию сборников архивных документов по политическим репрессиям. Он также сообщил о необходимости подготовки терминологического глоссария и разработки проектов законодательных актов, поручил ученым подготовить проект заключения Госкомиссии.

Руководитель Проектного офиса Госкомиссии Сабыр Касымов подчеркнул, что Проектный офис в текущем году работал интенсивно. Распоряжением Премьер-министра усилен кадровый состав Проектного офиса, из заинтересованных министерств и ведомств были набраны компетентные и квалифицированные специалисты. По инициативе Проектного офиса и рекомендации ученых были рассекречены сотни тысяч секретных материалов в отношении репрессированных. Госкомиссия приступила к разработке законодательных актов по полной реабилитации жертв репрессий. Он также обратился к руководителям региональных комиссий – заместителям акимов регионов с просьбой активизировать работу областных и районных архивов для выявления новых имен репрессированных.

В ходе совещания выступили руководители и члены рабочих групп Госкомиссии и региональных комиссий, которые подняли ряд вопросов по текущей работе и получили соответствующие разъяснения.