Впереди – чемпионат мира

Акмолинцы блестяще завершили чемпионат Азии среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями, прошедший в Дубае, сообщила пресс-служба управления физической культуры и спорта.

В копилке наград акмолинцев семь золотых и одна серебряная медали. Дмитрий Калинин – спортсмен с нарушением органов слуха – стал обладателем двух золотых наград. Вскоре два «золота» завоевала и Любовь Гергерт. Дмитрий Шубаба стал лучшим в соревнованиях на левой руке, а на правой – занял второе место. Среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата двукратной чемпионкой стала Светлана Лопата.

В результате победного выступ­ления акмолинских спортсменов на чемпионате Азии все они вошли в состав национальной сборной страны. А это значит, что путевка на чемпионат мира им обеспечена, отметила заслуженный тренер РК Ольга Ильина.