Впервые должность «педагога-профориентатора» официально закрепили в Казахстане

Образование
109
Дана Аменова
корреспондент

Предполагается, что введение новой должности позволит обеспечить более осознанный и мотивированный выбор профессии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с поручением Главы государства и в рамках реализации инициатив Года рабочих профессий в организациях среднего образования впервые официально введена должность педагога-профориентатора, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Минпросвещения, данная мера направлена на формирование системы ранней профориентации школьников, обеспечение преемственности между уровнями образования и повышение эффективности взаимодействия между учащимися, родителями, педагогами, колледжами и работодателями. 

Педагоги-профориентаторы будут осуществлять:

- сопровождение учащихся в выборе образовательной и профессиональной траектории;

- проведение индивидуальных и групповых консультаций;

- организацию профориентационных мероприятий;

- взаимодействие с центрами занятости, колледжами и предприятиями;

- информирование учащихся о востребованных профессиях и тенденциях на рынке труда.

Ожидается, что введение новой должности позволит обеспечить более осознанный и мотивированный выбор профессии, способствовать популяризации рабочих специальностей и воспитать поколение, ориентированное на практические навыки, труд и созидание.

Недавно в Минпросвещения представили дополнения в перечень должностей педагогов. 

#должность #педагог #Минпросвещения #профориентатор

Популярное

Все
Президент поручил Досаеву навести должный порядок в Алматы
Гимнаст Зейнолла Идрисов одержал победу на турнире в Германии
Нуркожа Кайпанов завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе
Календарь спортивных событий Казахстана и мира с 31 марта по 6 апреля
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Более 1,7 тыс. человек стали жертвами землетрясения в Мьянме
В Казахстане примут новые поправки по ядерной безопасности
В Сети появились фото новой столицы Египта
Национальная гвардия – в числе лучших на чемпионате Министра обороны по самбо
Похитившего 50 млн тенге казахстанца экстрадировали из России
В Алматы определили сильнейших самбистов среди силовиков: первыми стали спортсмены ЦСКА
Баян Алагузова анонсировала необычный конкурс красоты
Более 300 млн тенге выманила финпирамида у казахстанцев под видом кооператива
Казахстанских предпринимателей приглашают принять участие в конкурсе «Парыз - 2025»
Президента Словении торжественно встретили в Акорде
В Южной Корее полностью потушили лесные пожары
Дмитрий Попко стал чемпионом крупного теннисного турнира в Мексике
Впервые должность «педагога-профориентатора» официально закрепили в Казахстане
Бесплатные лекарства не выдавали свыше 700 пациентам в ЗКО
В СКО осудили чиновников и предпринимателя за взятку в 10 млн тенге
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Большая удача, если сохранился медальон
На «Хабаре» вновь запустили популярную некогда программу
Олжас Бектенов встретился с главой китайской компании
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Ставка на справедливость и доверие
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
МВД обратилось к владельцам мопедов
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского
Переговоры США и Украины провалились
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Спасибо вам за подвиг!

Читайте также

В области Абай максимально ускорят строительство «комфортны…
Организацию питания в образовательных учреждениях обсудили …
Новые школы, повышение оплаты учителям и бесплатное питание…
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]