Предполагается, что введение новой должности позволит обеспечить более осознанный и мотивированный выбор профессии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с поручением Главы государства и в рамках реализации инициатив Года рабочих профессий в организациях среднего образования впервые официально введена должность педагога-профориентатора, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Минпросвещения, данная мера направлена на формирование системы ранней профориентации школьников, обеспечение преемственности между уровнями образования и повышение эффективности взаимодействия между учащимися, родителями, педагогами, колледжами и работодателями.

Педагоги-профориентаторы будут осуществлять:

- сопровождение учащихся в выборе образовательной и профессиональной траектории;

- проведение индивидуальных и групповых консультаций;

- организацию профориентационных мероприятий;

- взаимодействие с центрами занятости, колледжами и предприятиями;

- информирование учащихся о востребованных профессиях и тенденциях на рынке труда.

Ожидается, что введение новой должности позволит обеспечить более осознанный и мотивированный выбор профессии, способствовать популяризации рабочих специальностей и воспитать поколение, ориентированное на практические навыки, труд и созидание.

Недавно в Минпросвещения представили дополнения в перечень должностей педагогов.