Предполагается, что введение новой должности позволит обеспечить более осознанный и мотивированный выбор профессии
В соответствии с поручением Главы государства и в рамках реализации инициатив Года рабочих профессий в организациях среднего образования впервые официально введена должность педагога-профориентатора, сообщает Kazpravda.kz
Как отметили в Минпросвещения, данная мера направлена на формирование системы ранней профориентации школьников, обеспечение преемственности между уровнями образования и повышение эффективности взаимодействия между учащимися, родителями, педагогами, колледжами и работодателями.
Педагоги-профориентаторы будут осуществлять:
- сопровождение учащихся в выборе образовательной и профессиональной траектории;
- проведение индивидуальных и групповых консультаций;
- организацию профориентационных мероприятий;
- взаимодействие с центрами занятости, колледжами и предприятиями;
- информирование учащихся о востребованных профессиях и тенденциях на рынке труда.
Ожидается, что введение новой должности позволит обеспечить более осознанный и мотивированный выбор профессии, способствовать популяризации рабочих специальностей и воспитать поколение, ориентированное на практические навыки, труд и созидание.
Недавно в Минпросвещения представили дополнения в перечень должностей педагогов.