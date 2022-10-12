Врачи провели редкую операцию пациентке с доброкачественной опухолью в Астане

16-летней пациентке из Семея с доброкачественной опухолью железистой ткани яичника (цистоаденома правого яичника) помогли в Городской детской больнице №2. Ей провели редкую операцию, передает официальный сайт акимата Астаны.

В апреле этого года мама обратила внимание, что у ребёнка начал увеличиваться живот. Многочисленные исследования показали обширное образование брюшной полости. Ребенок выглядел, как беременная женщина.

Девочку экстренно госпитализировали в Городскую детскую больницу №2. У нее был болевой синдром, снижение гемоглобина, состояние средней степени тяжести. Ребенок поступил вялый, с большим объемом живота из-за объемного образования, состоявшего из множества кист. Образование занимало всю брюшную полость. Во время лапароскопической операции было эвакуировано больше 8 литров жидкости. Опухоль происходила из правого яичника. Поскольку ткань правого яичника была изменена, то врачи решили не рисковать здоровьем девушки и удалили правый яичник с трубой.

По словам хирурга, заведующего отделением плановой хирургии Азамата Оразалинова, врачи проделали достаточно сложную операцию.

Репродуктивная функция у девушки не пострадала, так как второй яичник остался жизнеспособным. Было сделано очень аккуратно три прокола и один 3-сантиметровый разрез. Она уже выписалась и будет находиться под наблюдением гинеколога в своем городе.

Мама девочки благодарит докторов за оперативное вмешательство.

Также хирурги провели еще одну, достаточно редкую операцию по перкутанной гастростомии пятилетнему ребенку.

Существует ряд неврологических заболеваний, которые не позволяют питаться естественным путем. Выполнение гастростомии позволяет наладить полноценное питание пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Именно такую операцию проделали столичные хирурги, установив гастростомическую трубку и обеспечив прямой доступ в желудок. Надеемся, что данная операция улучшит качество жизни ребенка, и он пойдет на поправку.